Fla e Flu largam em vantagem e ficam a um passo de levar gestão do Maracanã

Do UOL, no Rio de Janeiro

Flamengo e Fluminense estão mais próximos da vitória na licitação do Maracanã. O consórcio formado pela dupla recebeu a maior nota pela proposta técnica apresentada e abriu vantagem muito significativa na concorrência com a concorrência, formada pelo consórcio de Vasco e WTorre. O terceiro elemento inicialmente na disputa, o consórcio RNGD, foi desclassificado pelo governo do Rio.

O que aconteceu

O governo divulgou os resultados da análise das propostas técnicas, justamente o componente que tem mais peso na licitação (60% da nota final).

A dupla Fla-Flu fez 117 pontos, de 125 possíveis.

Já o consórcio Maracanã Para Todos (de Vasco e WTorre) ganhou 81 pontos. O RNGD levou 54 e foi desclassificado porque não atingiu 70 pontos, a nota de corte.

O próximo passo é a abertura dos envelopes com as propostas financeiras. A melhor proposta leva 125 pontos. A segunda melhor, 115. Nesse item, o peso é 40% da nota final.

O que pesou na proposta técnica

Flamengo e Fluminense receberam pontuação máxima em um aspecto crucial: a quantidade de jogos que o concessionário pode oferecer por ano.

Juntos, os clubes apresentaram a possibilidade de abrigar até 77 jogos por temporada. O governo estipulou pontuação máxima (35 pontos) para quem apresentasse pelo menos 70 datas.

O Vasco e a WTorre tentaram fazer uma composição, apresentando Santos e Brusque como parceiros e somando potenciais jogos deles. Mas a comissão avaliadora deu nota 5, correspondente a quem tem entre 25 e 40 datas para mandar jogos no Maracanã.

O consórcio RNGD, que foi desclassificado, não tinha consigo clube algum.

O que disse o governo sobre esse item dos jogos

Flamengo e Fluminense

"O Licitante apresenta documentos comprobatórios de que é detentor, em consócio, de 38 datas do C.R. Flamengo e 39 datas do Fluminense F.C., perfazendo desta forma um totoal de 77 datas, de Competições listas no Item 12.4 (I) do Edital".

Vasco e WTorre

"O Licitante apresenta documentos comprobatórios de que é detentor, em consórcio, de 34 datas do C.R. Vasco da Gama, pertencentes a Competições listadas no Item 12.4 (I) do Edital.

No que se refere as datas pertencentes aos Clubes Santos FC e Brusque FC, forçoso reconhecer que as mesmas não se prestam a cumprir a exigência editalícia, uma vez que se tratam de Entidades de prática de futebol sediadas em outros Estados da Federação e tal condição impõe aplicação das restrições prescritas em regulamentos próprios da Confederação Brasileira de Futebol, notadamente o RGC (art. 14 e 23), que textualmente reconhece como excepcional a transferência de uma partida de futebol, tanto de campo de jogo como da União Federativa à que o Clube está federativamente vinculado.

No caso presente, mesmo em condições excepcionais, tais datas ofertadas necessitavam para tanto, ter o Maracanã como sede, de autorização expressa da CBF e das respectivas Federações mentoras dos Clubes respectivos, a saber Federação Paulista e Federação Catarinense. Posto isto, as datas, embora ofertadas, não podem ser livremente dispostas pelos Clubes e eventual contabilização estaria ferindo flagrantemente o preceito do Edital, no qual relembre-se, as datas servem para garantir a prioridade do Estádio como palco de futebol".

A conta

Pontuação máxima da proposta técnica: 125

Melhor proposta financeira: 125 pontos

Segunda melhor proposta financeira: 115 pontos

Nota final: (proposta técnica x 0,6) + (proposta financeira x 0,4)