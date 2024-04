Ferreirinha aumenta lista de desfalques do São Paulo de Carpini

Ferreirinha é mais um desfalque para o técnico Thiago Carpini neste início de Libertadores. O atacante do São Paulo sentiu o músculo adutor esquerdo e não foi relacionado para o duelo desta quarta-feira, contra o Cobresal, no Morumbis, pela segunda rodada do Grupo B da competição.

Ferreirinha vinha sendo cotado para ser titular contra o Cobresal após a lesão de Lucas Moura, entretanto, Thiago Carpini teve de mudar seus planos para a partida por causa do problema físico sentido pelo seu atacante.

Para o confronto desta quarta Carpini já não podia contar com Rafinha (fratura na fíbula esquerda), Lucas Moura (lesão na região posterior da coxa esquerda) e Wellington Rato (lesão de sindesmose no tornozelo esquerdo). O trio deixou o gramado lesionado ainda no primeiro tempo da partida contra o Talleres, na última quinta-feira, na estreia do São Paulo na Libertadores.

Luiz Gustavo (lesão no tendão de Aquiles da perna direita), Moreira (lesão no músculo reto femoral da coxa direita) e Patryck (lesão muscular à esquerda do quadril) são os outros desfalques do São Paulo para a partida contra o Cobresal.

Com a derrota para o Talleres na estreia, o São Paulo é o lanterna do Grupo B da Libertadores. O time argentino é o líder, com três pontos, à frente de Cobresal e Barcelona de Guayaquil, ambos com um ponto, após o empate em 1 a 1 no Chile.