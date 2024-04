Escalação do São Paulo: Carpini aposta em 3 zagueiros e retorno de Calleri contra o Cobresal

A escalação do São Paulo para enfrentar o Cobresal, nesta quarta-feira, no Morumbis, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores, tem novidades. Pressionado, o técnico Thiago Carpini apostará em um esquema com três zagueiros e no retorno de Jonathan Calleri ao time titular.

A principal novidade é a entrada de Nahuel Ferraresi na zaga e a saída de Welington da linha de defesa. Desta forma, Michel Araújo, outro atleta que ganha uma chance nesta noite, será uma espécie de ala pela esquerda - o uruguaio já chegou a ser usado até mesmo como lateral no São Paulo.

James Rodríguez, que recebeu sua primeira chance como titular em 2024 na última quinta-feira, novamente começa jogando. O colombiano vem tendo uma sequência no São Paulo para mostrar seu valor e, embora não tenha tido destaque contra o Talleres, continua entre os 11 iniciais.

Jonathan Calleri, por sua vez, volta a ser escalado após desfalcar o Tricolor nas quartas de final do Campeonato Paulista, contra o Novorizontino, e na estreia da equipe na Libertadores, contra o Talleres, na última semana, devido ao rompimento de um cisto de Baker em sua perna direita.

A escalação do São Paulo completa para enfrentar o Cobresal tem Rafael; Arboleda, Diego Costa e Ferraresi; Igor Vinícius, Pablo Maia, Alisson, James Rodríguez e Michel Araújo; Luciano e Calleri.

Luciano também terá uma oportunidade como titular com as lesões de Rafinha, Lucas Moura e Wellington Rato. O autor do gol do São Paulo contra o Talleres não vive sua melhor fase no clube, mas aparentemente não perdeu seu poder de decisão. Nada como uma noite de Libertadores, com o Morumbis lotado, para o camisa 10 reencontrar o bom futebol que o transformou em um dos jogadores mais queridos pela torcida.

Com a derrota para o Talleres na estreia, o São Paulo é o lanterna do Grupo B da Libertadores. O time argentino é o líder, com três pontos, à frente de Cobresal e Barcelona de Guayaquil, ambos com um ponto, após o empate em 1 a 1 no Chile.