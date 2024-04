Enzo Fernández revela dificuldade em adaptação ao Chelsea: "Ainda não demonstrei o meu potencial"

O meio-campista Enzo Fernández falou nesta quarta-feira sobre o seu início no Chelsea e admitiu que não conseguiu mostrar o seu melhor futebol na equipe londrina. O argentino chegou ao clube em janeiro do ano passado por altos valores após boas atuações no Benfica e a conquista da Copa do Mundo por sua seleção.

"Estou tentando chegar lá, na minha versão que viram no Mundial. Quero voltar a me sentir como aquele Enzo. Me sinto bem, ficando cada vez melhor todos os dias, mas ainda não me sinto 100%. Continuo me adaptando e não me sinto totalmente eu, mas tento chegar lá o mais rapidamente possível, trabalhando duro diariamente. Não será fácil, porque o Mundial já foi, mas continuo crescendo enquanto jogador e desenvolvendo as minhas capacidades. Quero voltar a me sentir eu", revelou Enzo em entrevista para o site oficial do Chelsea.

Mesmo com começo complicado, o meio-campista rasgou elogios ao Campeonato Inglês.

"Na minha opinião, a Premier League é a melhor liga do mundo. É muito dinâmica e tem vários jogadores de qualidade. Sempre assisti na televisão e a intensidade, a atmosfera era diferente... Agora que estou experimentando, é incrível. Os primeiros seis meses foram difíceis para mim, tive dificuldades em me adaptar, mas agora me sinto muito mais preparado do que no início", disse.

Nesta temporada, o argentino realizou 38 jogos, marcou sete gols e deu três assistências. O Chelsea ocupa atualmente a nona posição da Premier League, com 44 pontos em 30 jogos disputados, e está na semifinal da Copa da Inglaterra, que será disputada contra o Manchester City.

Apesar da temporada do time londrino não ser empolgante, Enzo demonstrou a sua felicidade em atuar pelo clube e exaltou os torcedores da equipe.

"Adoro estar num clube tão grande como o Chelsea. Desfruto da Premier League todos os fins de semana com os torcedores, que são muito apaixonados. Adoro estar aqui", relatou.

O Chelsea entra em campo na próxima segunda-feira, às 16h (de Brasília), contra o Everton, em Stamford Bridge, pelo Campeonato Inglês.