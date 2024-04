Entregue ao DM do Corinthians, Palacios ainda não se aproxima de retorno aos gramados

O lateral esquerdo Diego Palacios está entregue ao departamento médico do Corinthians e ainda não se aproxima de retorno aos gramados. O jogador não teve a evolução esperada e, neste momento, não está trabalhando no dia a dia com a comissão técnica.

O auxiliar Bruno Lazaroni, que concedeu entrevista coletiva após a goleada sobre o Nacional-PAR na Neo Química Arena, falou sobre o caso, deixando claro quem teria que explicar a situação são os profissionais do DM do Timão.

"Está entregue ao departamento médico, seria importante eles terem uma palavra a respeito disso. Nós da comissão técnica não estamos trabalhando com ele (Palacios) no dia a dia. Então teve algumas questões, e acabou que ele não teve muita sequência de treino, mas assim que ele estiver apto para treinar vamos estar com o grupo mais forte", comentou Lazaroni, sem entrar em mais detalhes.

No dia 5 de março, há pouco mais de um mês, Palacios fez seus primeiros trabalhos no gramado depois da artroscopia realizada no joelho esquerdo, no começo de fevereiro. Uma semana depois, o jogador de 24 anos realizou parte do treino com o grupo, animando a Fiel Torcida quanto a um eventual retorno aos gramados.

A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que sua recuperação, no entanto, não evoluiu como o esperado. O lateral de 24 anos ainda tem condições de fazer um treino inteiro com os companheiros e deve demorar mais alguns confrontos para ficar disponível.

Neste momento, quem vem atuando na lateral esquerda é Hugo, outro reforço para 2024. A opção no banco vem sendo Matheus Bidu, que voltou a fazer parte dos planos do clube após início de ano com pouco prestígio.

Relembre lesão

Inicialmente, o Alvinegro divulgou que a lesão de Palacios foi no músculo posterior da coxa direita, durante a derrota por 1 a 0 para o São Bernardo. Depois, a assessoria do Corinthians informou que o jogador havia sofrido um edema no joelho esquerdo, que passou a ser uma lesão meniscal aguda isolada, sendo necessária a artroscopia.

Contratação

Palacios chegou ao Corinthians em janeiro, após temporadas no Los Angeles FC. O Timão adquiriu 100% dos direitos econômicos do camisa 6 e não desembolsou valores para adquiri-lo, já que ele estava em final de contrato com o clube da MLS.

O vínculo de Palacios com o Coringão é válido até final de 2027.