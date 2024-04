Dupla remanescente do rebaixamento falha em final e vira alvo de críticas da torcida do Santos

A torcida do Santos criou altas expectativas para a grande final do Campeonato Paulista, mas decepcionou-se com a derrota por 2 a 0 para o Palmeiras, que culminou em mais um vice. O fracasso no jogo decisivo passa por uma dupla remanescente do rebaixamento à Série B do Brasileirão, no ano passado.

Após a inédita queda à Segunda Divisão, o Peixe, sob a nova gestão de Marcelo Teixeira, reformulou seu elenco, mas manteve algumas peças. Dentre elas, dois que já estão há mais tempo no clube: João Paulo e Felipe Jonatan.

Ambos já defendem o Santos há pelo menos cinco anos e são apontados como dois dos principais líderes do grupo. A dupla, porém, falhou na decisão contra o Palmeiras.

Quando a partida ainda estava empatada sem gols, Felipe Jonatan titubeou na marcação e deu margem para Endrick o atropelar e roubar a bola dentro da área de ataque. João Paulo, por sua vez, saiu mal do gol e acabou derrubando o atacante do Palmeiras. O árbitro Raphael Claus, com auxílio do VAR, assinalou o pênalti, convertido por Veiga.

O fato virou motivo de críticas vindas das arquibancadas. Os dois viraram alvo de desconfiança da torcida, que pediu oportunidade a outros jogadores nas respectivas posições.

A relação entre Santos e Felipe Jonatan já é conturbada há tempos. Há mais de cinco temporadas no Peixe, o ala tem sido questionado pelos santistas desde antes da grave lesão, mas, embora tenha vivido contratempos, se manteve no clube e com status de titular.

No banco de reservas, há poucas opções para que o técnico Fábio Carille possa substituí-lo. São elas: Hayner, Dodô e o garoto Souza, oriundo das categorias de base.

O Santos chegou a recusar investidas do Grêmio e do Fortaleza pelo ala nos últimos meses. Seu contrato com o Peixe se encerra em fevereiro de 2025, portanto, a partir de setembro deste ano, ele poderá assinar pré-contrato com outra equipe.

Felipe oscilou nos últimos anos e, no início de 2024, chegou a perder posição para o improvisado Hayner. O jogador se recuperou na reta final do Paulistão, mas voltou a pecar na final.

Já João Paulo, antes visto como um herói, passou a ser questionado no ano passado, principalmente quando abdicou da faixa da capitão em meio à briga contra o rebaixamento. Com o descenso confirmado, as críticas se intensificaram ainda mais.

Alguns torcedores do Santos já pedem que Gabriel Brazão ganhe uma chance como titular, enquanto outros pensam que o clube deve ir atrás de reforços para a posição.

Em meio a esses questionamentos, o Peixe segue preparação para sua estreia na Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe recebe o Paysandu, na Vila Belmiro, sem torcida, em razão de uma punição no STJD. A CBF não desmembrou a tabela completa do torneio, mas o jogo deve acontecer entre os dias 19 e 21 de abril.