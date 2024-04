Diniz destaca importância da primeira vitória do Fluminense na Libertadores 2024

O Fluminense venceu nesta terça-feira pela primeira vez na atual edição da Libertadores. Os tricolores superaram o Colo Colo-CHI por 2 a 1, no Maracanã. O técnico Fernando Diniz elogiou o adversário e destacou a importância do resultado.

"Foi um jogo que o adversário soube valorizar a nossa vitória. Eles tentaram de tudo para dificultar as coisas. Fizemos um gol dentro das nossas características. Tivemos dificuldade de encaixar a marcação alta no começo do jogo. No primeiro lance de perigo deles, levamos o gol. No segundo tempo, fizemos o gol e tivemos outras chances para marcar. Poderíamos ter feito o terceiro, mas não fizemos e o jogo ficou perigoso", disse.

Diniz também exaltou o retorno de Ganso e Cano, que voltaram ao time nesta partida.

"É importante tê-los de volta. São jogadores que são peças fundamentais e conhecem o nosso jeito de jogar. Temos um dos maiores goleadores do mundo e um jogador que tem uma qualidade técnica que dispensa comentários", declarou.

O Fluminense assumiu a liderança do grupo A, com quatro pontos. Os tricolores voltam a campo pela Libertadores dia 25 de abril, contra o Cerro Porteño-PAR, no Paraguai.