Destaque em torneio no Japão, lateral celebra título na base do Santos

O elenco sub-12 do Santos foi campeão do World Football Festival, torneio internacional que reúne equipes da categoria na cidade de Kashiwa, no Japão. No último fim de semana, os Meninos da Vila protagonizaram duas grandes viradas para erguer o caneco.

Na semifinal, o Peixe venceu o Kawasaki Frontale, do Japão, por 3 a 2. Na grande final, superou o Benfica, de Portugal, por 2 a 1.

O lateral-esquerdo João Polo foi um dos destaques da campanha. Titular em todos os jogos, chegou a atuar de meia em algumas oportunidades e marcou gols na semi e na decisão.

"Muito feliz por ter ajudado o Santos FC nessa conquista. Ainda somos muito jovens e essa competição é mais importante para o nosso desenvolvimento, porém, conquistar o título também é muito bom. Espero continuar evoluindo e sempre ajudando a equipe", afirmou o atleta de 12 anos.

Na semifinal, quando o Peixe perdia por 1 a 0 para o Kawasaki Frontale, João Polo anotou o gol de empate e deu a assistência para a virada.

Na decisão, o lateral iniciou mais uma reviravolta santista, balançando as redes para empatar o duelo, que terminou em vitória de 2 a 1 sobre o Benfica e título garantido na Vila Belmiro.