Destaque do Santos no Paulistão, Hayner recebe proposta do Vitória

Um dos principais destaques do Santos no Campeonato Paulista de 2024, Hayner pode estar de saída. O lateral direito recebeu uma oferta do Vitória. O Peixe ainda estuda a possibilidade de cobrir a oferta e avalia o mercado.

O defensor de 28 anos foi contratado pelo Alvinegro Praiano no começo deste ano, por empréstimo do Azuriz-PR. Ele chegou sem muitos holofotes, mas foi ganhando cada vez mais espaço com o técnico Fábio Carille.

Polivalente, Hayner atuou tanto na direita quanto na esquerda. Ao todo, disputou 12 partidas, sendo oito como titular, marcou um gol e deu uma assistência. Ele foi eleito o melhor lateral direito do Paulistão.

A informação foi inicialmente divulgada pelo Venê Casagrande e confirmada pela Gazeta Esportiva.

O jogador de 28 anos começou a carreira no Bahia e acumula passagens por Náutico, Paysandu, Grêmio Novorizontino, Louletano, de Portugal, Cuiabá, Atlético-GO, Dnipro-1, da Ucrânia e Coritiba.

O Vitória subiu para a Série A do Campeonato Brasileiro após conquistar o título da Segunda Divisão. O clube também se consagrou campeão baiano no último final de semana.

O Santos, por sua vez, disputará a Série B do Brasileirão pela primeira vez em 2024 e amargou o vice do Paulistão.

O Peixe estreia na Segunda Divisão diante do Paysandu, sem torcida, na Vila Belmiro, em razão de uma punição no STJD. A data e o horário do jogo ainda não foram confirmados pela CBF.