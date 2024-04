Vitória homenageia população de Salvador em nova camisa; veja detalhes

Sangue vermelho, pele preta. Sob esse mote, o Vitória, de volta à elite do futebol nacional, anunciou nesta quarta-feira sua nova camisa para a disputa do Campeonato Brasileiro. O modelo homenageia a população negra de Salvador, a maior em proporção fora do continente africano.

"Estamos muito felizes pelo momento do clube. Portanto, é o momento ideal para anunciarmos o nosso novo uniforme, que presta uma linda homenagem à população de Salvador. Esperamos que esse manto traga tanto orgulho para nossa cidade quanto sentimos dela", disse Fábio Mota, presidente do Vitória.

⚠️ Vendas presenciais a partir de domingo (14), no Barradão e online e lojas físicas a partir de segunda (15).#SangueVermelhoPelePreta #DeTorcedorParaTorcedor #PegaLeão pic.twitter.com/hSQLU08YJG -- EC Vitória (@ECVitoria) April 10, 2024

A camisa segue o padrão rubro-negro tradicional, com as faixas verticais. Na versão de goleiro, o centro do manto é tomado pelo laranja, enquanto a gola e os punhos são vermelhos e as laterais e a gola ficam em preto.

"É uma camisa que valoriza o povo de Salvador. Sabemos como é importante para a torcida se sentir representada pelo clube. Por isso, achamos fundamental prestar essa homenagem, que também é uma celebração aos torcedores", comentou Fernando Kleimmann, sócio-diretor da Volt Sport.

O novo uniforme conta com a tecnologia do tecido Dry Ray, com a composição feita em 100% poliéster e proteção contra raios solares e propriedades térmicas. A camisa tem recortes nos ombros e nas laterais, escudo em tpu bordado, o ano de fundação do clube (1899) bordado na lateral e um plotter do escudo com a frase "Sangue Vermelho, pele Preta" na parte inferior.