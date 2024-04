Cuca segue com 100% de aproveitamento no Athletico-PR

Apesar das polêmicas envolvendo Cuca, o treinador segue mostrando a qualidade de seu trabalho no Athletico-PR. Em sete jogos desde que ele assumiu o Furacão, foram sete vitórias, possuindo um aproveitamento de 100%.

Segundo o Sofascore, neste período, a equipe marcou 23 gols e sofreu apenas dois. Com a vitória diante do Deportivo Rayo Zuliano, na última terça-feira, o Athletico-PR passou a ter a melhor campanha e o melhor ataque da fase de grupos da Sul-Americana, com duas vitórias e 10 tentos marcados.

O Furacão também se sagrou campeão paranaense ao vencer o Maringá nos dois jogos da grande final. Enquanto venceu de 1 a 0 na ida, ganhou de 3 a 0 na volta.

? @AthleticoPR com Cuca em 2024: ??7 jogos

?7 vitórias (!)

??23 gols (3.3 / j!)

?2 gols sofridos (0.3 / j!) ? Melhor aproveitamento (100%) entre times da Série A (ao lado do Atlético-GO).

? Campeão Paranaense.

? Melhor campanha e ataque (10 gols) da Sul-Americana. ??? pic.twitter.com/xoajVzKLwb ? Sofascore Brazil (@SofascoreBR) April 10, 2024

Um dos grandes responsáveis por fazer o Furacão voar sob o comando de Cuca é o atacante uruguaio Mastriani. O jogador, que começou a temporada como atleta do América-MG, vem se destacando e possui mais participações em gol do que jogos neste ano.

Em 13 aparições em campo, sendo oito como titular, ele marcou 13 gols e contribuiu com quatro assistências, totalizando 17 participações em gol. No duelo contra o Rayo Zuliano, Mastriani saiu do banco de reservas na metade do segundo tempo e marcou o quinto gol da goleada de 6 a 0.

Agora, o Athletico-PR passa a focar no Campeonato Brasileiro. A equipe estreia na competição neste domingo, às 16h (de Brasília), diante do Cuiabá, na Ligga Arena.