Cruzeiro confirma renovação contratual com o goleiro Anderson; veja detalhes

Nesta quarta-feira, o Cruzeiro anunciou a renovação de contrato do goleiro Anderson, segunda opção da posição do elenco. O atleta tinha contrato até o final do ano e, agora, estendeu seu vínculo com o clube até o final de 2025.

Anderson poderia assinar um pré-contrato com outro time a partir de julho e deixar o Cruzeiro de graça. Com isso, o clube mineiro garante a permanência do jogador e ainda conta com a possibilidade de renovação por mais um ano.

"Mostra que meu trabalho está sendo muito bem feito aqui. É um clube que eu me identifiquei muito. Da cidade, gostei demais. Da torcida, principalmente e como são feitas as coisas aqui dentro me fizeram ficar muito feliz com a renovação", disse Anderson.

?? CONTRATO RENOVADO! O goleiro Anderson renovou seu contrato com o Cruzeiro até o fim de 2025. Vamos juntos, #FechadoComOCruzeiro ? ? @ggaleixo pic.twitter.com/vqsLLRF7Cz ? Cruzeiro ? (@Cruzeiro) April 10, 2024

Até o momento, Anderson disputou apenas um jogo com a camisa do Cruzeiro. O goleiro foi titular no empate sem gols diante do Botafogo, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2023.

Anderson chegou ao time mineiro no começo do ano passado, vindo do Athletico-PR. O jogador foi revelado pelas categorias de base do Palmeiras e também teve passagens por Náutico e Santa Cruz.

O Cruzeiro volta a campo nesta quinta-feira, às 21 horas (de Brasília), quando recebe o Alianza Petrolera, da Colômbia, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.