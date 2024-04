Corinthians reduz preços dos ingressos para estreia no Brasileirão; veja valores e como comprar

O Corinthians divulgou na tarde desta quarta-feira os preços dos ingressos para a estreia no Campeonato Brasileiro, contra o Atlético-MG. O jogo acontece no domingo, a partir das 16h (de Brasília), na Neo Química Arena.

O clube decidiu reduzir os valores das entradas após registrar o pior público e renda do ano no estádio na goleada de 4 a 0 sobre o Nacional-PAR, na última terça-feira, pela Sul-Americana. Os bilhetes para o duelo contra o Galo variam entre R$ 28 e R$ 240. Já na última partida, custaram entre R$ 35 e R$ 550.

INGRESSOS PARA A ESTREIA DO TIMÃO NO BRASILEIRÃO! ??? Confira os detalhes da venda de ingressos para o jogo entre Corinthians e Atlético-MG, na Neo Química Arena, no dia 14/04 (domingo), às 16h! Saiba mais ?? https://t.co/gXrGuXkZwV Atenção às nossas tabelas para saber os... pic.twitter.com/B5aZhAtZGe ? Corinthians (@Corinthians) April 10, 2024

A venda de ingresso começa às 20h desta quarta, de forma exclusiva aos torcedores com deficiência ou com direitos a gratuidade. A comercialização para os sócios-torcedores do Timão terá início na quinta pela manhã, às 11h, conforme os planos do programa.

A venda para o público geral será aberta apenas na sexta-feira, às 11h, através do site www.fieltorcedor.com.br, caso ainda haja entradas disponíveis (veja no fim da matéria os valores, por setor).

Os torcedores do Corinthians reclamaram em peso dos preços dos ingressos para o duelo contra o Nacional-PAR. Na última terça, após a partida, o presidente do clube, Augusto Melo, negou que o baixo público tenha sido em razão dos valores e prometeu bilhetes mais baratos para a estreia no Brasileirão.

Veja, abaixo, os preços dos ingressos para Corinthians x Atlético-MG, por setor:

Norte - R$ 50,00



Sul - R$ 80,00



Leste Superior Lateral - R$ 90,00



Leste Superior Central - R$ 90,00



Leste Inferior Lateral - R$ 100,00



Leste Inferior Central - R$ 150,00



Oeste Superior - R$ 170,00



Oeste Inferior Corner - R$ 220,00



Oeste Inferior Lateral - R$ 240,00