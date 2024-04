Contra o Liverpool-URU, Palmeiras busca ampliar invencibilidade como mandante na Libertadores

O Palmeiras tem na quinta-feira um compromisso da segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, contra o Liverpool-URU. A bola rola às 21 horas (de Brasília), no Allianz Parque. Essa será a primeira partida da equipe diante de sua torcida nessa edição do torneio. Os comandados de Abel Ferreira buscam ampliar a invencibilidade como mandante na competição.

Jogando em casa, o Palmeiras não perde desde maio de 2021. Nesse período, são 16 jogos na principal competição sul-americana, com dez vitórias e seis empates. O último revés do clube como mandante foi contra o Defensa y Justicia, pela quinta rodada da fase de grupos. Os argentinos venceram por 4 a 3, com gol na final. Nessa edição, o Palmeiras avançou ao mata-mata com a melhor campanha e depois foi campeão em cima do Flamengo depois de vencer o time carioca por 2 a 1.

Desde outubro de 2020 no Palmeiras, Abel Ferreira e sua comissão técnica tem bom aproveitamento no torneio. De 44 jogos disputados, são 29 vitórias, 11 empates, quatro derrotas, além de dois títulos (2020 e 2021). O português é o treinador com mais vitórias pelo Verdão em Libertadores, com 27 triunfos, e está perto de alcançar Felipão no topo da lista de mais partidas pelo clube na competição 41 jogos de Abel contra 43 de Felipão.

O Verdão está disputando sua nona Libertadores consecutiva e busca o tetracampeonato. Na última temporada, a equipe alviverde acabou ficando no meio do caminho nas semifinais depois de ser eliminado pelo Boca Juniors, nos pênaltis, no Allianz Parque.

Na estreia da competição, na última semana, o Palmeiras empatou por 1 a 1 com o San Lorenzo, no Estádio Nuevo Gasómetro, na Argentina. O Verdão saiu atrás no placar, mas deixou tudo igual com um golaço de falta de Piquerez. O resultado deixou a equipe palmeirense em segundo lugar do Grupo F, com um ponto.