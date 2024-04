Consórcio desclassificado vai recorrer para voltar à licitação do Maracanã

Do UOL, no Rio de Janeiro

O consórcio RNGD vai recorrer da decisão do governo do Rio após ser desclassificado da licitação do Maracanã.

O que aconteceu

O grupo encabeçado pela Arena 360, que administra o Mané Garrincha, discorda da avaliação da comissão responsável pela licitação.

O ponto mais crítico foi a nota zero recebida no item crucial da proposta técnica: previsão e garantia de ter direito a pelo menos 25 jogos por temporada.

O consórcio RNGD não tem consigo qualquer acordo específico com clubes, mas entende que cumpriu o edital ao colocar o Maracanã à disposição na proposta, estipulando valores de aluguel de acordo com competições específicas.

O consórcio RNGD ainda diz que houve vazamento da decisão de desclassificação, antes da publicação no Diário Oficial do Rio.

A desclassificação faz com que o consórcio não possa participar da próxima fase da licitação, que é a abertura da proposta financeira. Isso está marcado para 30 de abril.

No momento, seguem habilitados os consórcios Fla-Flu e Maracanã Para Todos (Vasco e WTorre). A vantagem após a proposta financeira é de Fla-Flu.

O que diz a Arena 360

"É com estranheza que a Arena 360 (Consórcio Maracanã de Braços Abertos) soube do vazamento de informações do processo de licitação do Maracanã antes mesmo de ter recebido o parecer e a íntegra do processo administrativo como uma das Licitantes.

Na própria terça (9) foi protocolada uma solicitação formal de acesso ao processo, ainda não atendida. O acesso pelo Sistema Eletrônico de Informações (SEI) do Governo do Estado do RJ também segue indisponível.

Considerando a publicação no Diário Oficial desta quarta (10), a Arena 360 apresentará recurso para seguir no processo licitatório e participar da fase de abertura das propostas financeiras, uma vez que está confiante de que tem o melhor projeto para o estádio.

Além disso, entendemos que a proposta cumpriu os requisitos técnicos previstos no Edital, como a apresentação de garantia de datas para a realização de, no mínimo, 70 jogos de futebol no estádio".

Como foi a pontuação da proposta técnica

Consórcio Fla-Flu: 117 pontos

Consórcio Maracanã Para Todos (Vasco e WTorre): 81 pontos

Consórcio RNGD: 54 pontos (desclassificado)