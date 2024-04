Conmebol inicia construção de centro comunitário no Paraguai

Na tarde desta quarta-feira, foi realizado o ato simbólico para a construção do visionário projeto Conmebol Suma, na cidade de Luque, no Paraguai. O evento contou com a participação do presidente da Confederação Sul-Americana de Futebol, Alejandro Domínguez, e o Presidente da República do Paraguai, Alejandro Domínguez, Membros do Conselho e lendas do belo esporte.

Assim, a Conmebol, com a criação do Complexo, dará um passo importante em direção ao seu objetivo de gerar mais oportunidades de desenvolvimento individual. O local será um centro comunitário destinado a promover o desenvolvimento de crianças e adolescentes de setores vulneráveis.

Durante o evento, Alejandro Domínguez afirmou que a construção do Complexo visa dar mais oportunidades aos jogadores.

"Apostamos no futebol e começamos a gerar recursos nunca vistos antes, reinvestimos e prestamos contas. Começamos a ganhar credibilidade e assim conseguimos sair novamente no mercado, para contar a história do futebol sul-americano. Trabalhamos com o objetivo de ampliar e dar mais oportunidades aos nossos jogadores, aos atuais e aos que virão", pontuou.

O Complexo Conmebol Suma será um centro destinado a gerar impacto social na comunidade de Luque, cidade sede da entidade, que contará com salas e espaços polivalentes, programas de desenvolvimento de saúde física e mental, bem como prática desportiva, e poderá acolher torneios internacionais de futsal. Isso por meio de apoio acadêmico, psicológico e médico, além da prática esportiva para meninos, meninas e adolescentes.

"Essa é a força que queremos no futebol e através do futebol, poder transformar a vida das pessoas que vivem em condições vulneráveis. Este é o primeiro passo, o que estamos fazendo hoje aqui na cidade de Luque, vamos replicar em todo o continente", destacou o presidente Alejandro Domínguez.

No local, também será desenvolvido o projeto educativo Futebol 360°, que visa melhorar o desempenho dos jovens, tendo como ponto de partida o esporte, a diversão e as brincadeiras.

O programa Futebol 360° tem como objetivo educar, socializar, promover valores e preparar as pessoas para a vida através da prática do futebol. Oferecerá entre as experiências lúdicas de aprendizagem o estudo de matemática, ciências, geografia e o desenvolvimento da compreensão leitora, vinculando o corpo à emoção e à cognição, para alcançar um melhor desempenho acadêmico.