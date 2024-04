Conmebol define sedes das próximas duas decisões da Sul-Americana

Por meio da rede sociail X (antigo Twitter), Alejandro Domínguez, atual presidente da Conmebol, anunciou as sedes das próximas duas decisões da Copa Sul-Americana. Em 2024, a final será em Assunção, no Paraguai, enquanto em 2025, será em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia.

¡Sede confirmada! La ciudad de Asunción, ubicada en el corazón de Sudamérica, volverá a recibir a la Final de la @CONMEBOL @Sudamericana. #LaGranConquista 2024 tendrá su emocionante desenlace en Paraguay??? pic.twitter.com/eRri50TBaI ? Alejandro Domínguez (@agdws) April 10, 2024

Assim como na Copa Libertadores deste ano, a entidade ainda não divulgou o estádio em que os duelos serão decididos. Inicialmente, a final da Sul-Americana de 2024 está marcada para o dia 23 de novembro.

A decisão do torneio sul-americano é decidido em formato de jogo único desde 2019. Inclusive, esta será a segunda vez que Assunção receberá uma final de Sul-Americana, já que no ano de estreia do formato, o jogo aconteceu no Estádio General Pablo Rojas.

O Brasil conta com sete representantes nesta edição do torneio internacional, são eles: Cruzeiro, Fortaleza, Athletico-PR, Corinthians, Cuiabá, RB Bragantino e Internacional. O Leão do Pici é o atual vice-campeão do torneio.

Confira duelos e sedes das últimas edições da Sul-Americana (times à esquerda saíram campeões)

2019 - Independiente del Valle x Colón, em Assunção, no Paraguai, no Estádio General Pablo Rojas



2020 - Defensa y Justicia x Lanús, em Córdoba, na Argentina, no Estádio Mario Alberto Kempes



2021 - Athletico-PR x RB Bragantino, em Montevidéu, no Uruguai, no Estádio Centenário



2022 - Independiente del Valle x São Paulo, em Córdoba, na Argentina, no Estádio Mario Alberto Kempes



2023 - LDU de Quito x Fortaleza, em Maldonado, no Uruguai, no Estádio Domingo Burgueño