Com três de Miguelito, Santos goleia o Ceará e lidera o Brasileirão sub-20

O Santos segue embalado no Campeonato Brasileiro sub-20. Nesta quarta-feira, o Peixe contou com o brilho de Miguelito para vencer o Ceará por 5 a 2, pela segunda rodada do torneio, no CT Rei Pelé.

O grande nome da partida foi Miguelito. O meia boliviano marcou três gols. Enzo Monteiro e Hyan também estufaram as redes. Do outro lado, Pablo fez os dois tentos dos visitantes.

Goleada dos #MeninosDaVila! Com gols de Miguelito (3), Hyan e Enzo, o Santos bateu o Ceará e por 5 a 2 e conquistou a segunda vitória no #BrasileirãoSub20! ?? pic.twitter.com/qfsgDMIs8g ? Santos FC (@SantosFC) April 10, 2024

Com o resultado, o Alvinegro Praiano segue com 100% de aproveitamento e lidera a tabela do Brasileirão, com seis pontos. O Ceará segue com zero, em penúltimo.

O próximo jogo dos Meninos da Vila no Brasileiro sub-20 será na próxima quarta-feira, às 15 horas (de Brasília), contra o Athletico-PR, em Curitiba.

Antes disso, porém, o Santos estreia no Campeonato Paulista sub-20. Neste sábado, o Peixe enfrenta o Jabaquara, fora de casa, no Estádio Espanha, em Santos (SP), às 15 horas.