Com torcida, Brasil treina no Ibirapuera para enfrentar a Alemanha pela Billie Jean King Cup

O Brasil teve nesta quarta-feira uma prévia do clima para o confronto diante da Alemanha, pelos qualifiers da Billie Jean King Cup. Cerca de 200 pessoas foram ao Ginásio do Ibirapuera para acompanhar os treinos da equipe que entra em quadra nesta sexta-feira e no sábado para o confronto com as europeias.

"Deu para sentir a energia das pessoas. Vamos ter bastante gente no ginásio, então é bom já criarmos essa conexão. Nem todos conseguem nos acompanhar em quadra com frequência, então agradeço à CBT por abrir as portas", disse Bia Haddad Maia, tenista número 1 do Brasil e 13 do ranking WTA.

Brazil's team to take on Germany in the 2024 #BJKCup Qualifiers ?? 12-13 April, Sao Paulo, Brazil ? pic.twitter.com/BiG80nBwH2 ? Billie Jean King Cup (@BJKCup) March 18, 2024

A atleta ainda falou sobre os trabalhos desenvolvidos em quadra. "Foi mais um treino onde conseguimos ajustar algumas coisas. Me senti melhor, saquei e devolvi muito bem. Amanhã, temos mais uma oportunidade para melhorar e entrar da melhor forma possível nos jogos", completou.

Segundo Rafael Westrupp, presidente da Confederação Brasileira de Tênis (CBT), os preparativos para o duelo estão na reta final. "Faltam apenas pequenos ajustes e as duas equipes têm elogiado muito a estrutura. Temos tudo para fazer um grande evento e com direito a casa cheia. Vamos ter um grande público para empurrar as nossas atletas em busca da inédita classificação às finais da BJKC", disse.