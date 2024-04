Com participações em gols, brasileiros brilham nos jogos de ida das quartas da Liga dos Campeões

Com a vitória do Atlético de Madrid sobre o Borussia Dortmund, e do Barcelona diante do PSG, chegaram ao fim, nesta quarta-feira, os jogos de ida das quartas de final da Liga dos Campeões. Com gols e assistências, os jogadores brasileiros se destacaram e decidiram as partidas para seus respectivos clubes.

Segundo o Sofascore, o Brasil foi o país com mais participações em gols (7) nas partidas. Os atletas de Inglaterra (6) e Alemanha (3) aparecem logo na sequência dos brasileiros.

Os atacantes Rodrygo e Vinicius Júnior, do Real Madrid, foram essenciais no empate da equipe contra o Manchester City por 3 a 3, nesta terça-feira. O ex-Santos marcou o segundo gol do time espanhol na partida, enquanto o ex-Flamengo contribuiu com duas assistências.

Participações em gols por nacionalidade nas quartas da Champions League: 7 - ?? Brasil

6 - ??????? Inglaterra

-

-

3 - ?? Alemanha

2 - ?? Espanha, ?? França e ?? Portugal

1 - ??Argentina, ?? Bélgica, ?? Costa do Marfim, ??Croácia, ?? Dinamarca e ?? Uruguai pic.twitter.com/KUxVzSCTQ7 ? Sofascore Brazil (@SofascoreBR) April 10, 2024

No duelo entre Arsenal e Bayern de Munique, também nesta terça-feira, que terminou 2 a 2, o atacante Gabriel Jesus se destacou com uma bela assistência para o gol de Trossard, que empatou o confronto.

Nesta quarta-feira, o atacante Raphinha foi o grande destaque da vitória do Barcelona sobre o PSG por 3 a 2. O brasileiro abriu o placar para o time espanhol e, posteriormente, balançou as redes novamente - dessa vez para empatar o jogo.

Samuel Lino, ala-esquerda do Atlético de Madrid, foi decisivo na vitória por 2 a 1 da equipe contra o Borussia Dortmund, também nesta quarta-feira. O atleta inaugurou o marcador da partida.

Os oito times voltam a se enfrentar na próxima semana. Borussia Dortmund, Atlético de Madrid, PSG e Barcelona jogam na terça-feira, enquanto Bayern de Munique, Arsenal, Manchester City e Real Madrid entram em campo na quarta-feira.