Com música e clipe, Flamengo apresenta segundo uniforme para a temporada 2024

O Flamengo apresentou na manhã desta quarta-feira o seu segundo uniforme para a temporada 2024/25. O kit apresenta ondulações relacionadas às ondas sonoras produzidas pelo canto da torcida. Além disso, o clube rubro-negro também lançou o single "A Mudança Sou Eu", feita pelo trapper Tokio DK e o DJ Papatinho exclusivamente para o lançamento do Manto.

SEGURA QUE É HIT!???? Tem Manto novo na área, no beat de "A Mudança Sou Eu", novo single de @tokiodk feat @papatinho. Entre na onda e garanta o seu em https://t.co/uOfB409kWN ou direto no adidas app pic.twitter.com/Y49TMf4f6s ? adidasbrasil (@adidasbrasil) April 10, 2024

A canção está disponível nas redes sociais do Flamengo e Adidas, além do canal de TokioDK no Spotify e YouTube. O clipe conta com a participação dos jogadores Erick Pulgar, Everton Cebolinha e Pedro, do time masculino. A campanha também tem a participação de Joshua, atleta da base, além de Duda e Thaisa, da equipe feminina.

O novo uniforme é predominantemente branco e traz ondulações em seu design. A camisa traz as clássicas três listras vermelhas da Adidas juntamente com uma listra vermelha na ponta da manga. O escudo do Flamengo e o símbolo da fornecedora de material esportivo são bordados na cor preta. Por fim, o calção preto conta com detalhes em vermelho e o meião branco com listras horizontais vermelhas.

A nova camisa está disponível por R$ 349,99 nas versões "Torcedor" masculina e feminina. O modelo também apresenta a versão "Autêntica" por R$ 599,99 e a "Infantil" por R$ 299,99.