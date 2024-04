Com gol brasileiro, Atlético de Madrid bate Borussia no duelo de ida das quartas da Champions

Nesta quarta-feira, pelo duelo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, o Atlético de Madrid recebeu o Borussia Dortmund no Estádio Cívitas Metropolitano e venceu por 2 a 1. Os gols dos mandantes foram marcados pelo argentino De Paul e pelo brasileiro Samuel Lino, enquanto o alemão Haller fez o único dos visitantes.

Com o resultado, os colchoneros deram um passo à semifinal do torneio, já que se classificam com um simples empate no duelo de volta. Pelo lado do Borussia, a equipe será obrigada a vencer por dois gols de diferença para avançar de forma direta. Em caso de triunfo por um, a partida irá para a prorrogação e, se o empate no agregado persistir, a vaga será decidida nas penalidades. Por fim, o segundo encontro entre as equipes está agendado para terça-feira que vem, dia 16, às 16 horas (de Brasília), no Signal Iduna Park.

Em meio às partidas, Atlético de Madrid e Borussia Dortmund voltam a campo pelas ligas locais. Em quarto no Campeonato Espanhol, com 58 pontos, o time de Simeone recebe o Girona no sábado, às 9h30 (de Brasília). Já os alemães, que ocupam a quinta posição da Bundesliga, encaram o Borussia Mönchengladbach no mesmo dia, mas um pouco mais tarde, às 10h30 (de Brasília).

O jogo

Logo no primeiro minuto, Morata recebeu de Griezmann, entrou na área e finalizou, mas a zaga chegou na hora certa para cortar para escanteio.

Aos quatro, após erro grave da zaga do Borussia, De Paul roubou a bola e finalizou sem chances de defesa para Gregor Kobel, abrindo assim o placar aos mandantes.

Aos seis, o Atlético buscou o segundo com Witsel após o atleta desviar o cruzamento dentro da área, mas Gregor Kobel salvou a equipe alemã espalmando a bola a linha de fundo, gerando novo escanteio.

Sem tirar o pé, os colchoneros voltaram a marcar aos 32, ainda da primeira etapa. Com muita categoria, Griezmann soltou para o brasileiro Samuel Lino dentro da área, que não desperdiçou a oportunidade e bateu com frieza no canto direito do gol.

Aos 35, Adeyemi tentou diminuir o placar com uma finalização de canhota da entrada da área, mas Witsel foi muito bem na jogada e cortou o perigo.

Segundo tempo

Logo no início do segundo tempo, Sabitzer arriscou de fora da área, mas Oblak estava bem posicionado e defendeu a finalização.

Aos sete, o Atlético realizou o primeiro ataque da segunda etapa com Molina. O camisa 16 limpou o zagueiro com categoria e, da entrada da área, finalizou para uma boa defesa de Kobel.

Aos 11, Fullkrug foi desequilibrado dentro da área, mas o árbitro mandou seguir. Ainda assim, o centroavante do Borussia conseguiu ajeitar para o companheiro, que teve sua finalização cortada pela defesa.

Aos 30, Samuel Lino aproveitou o cruzamento de Griezmann na segunda trave e finalizou em direção do gol. No entanto, o goleiro do Borussia fez um milagre para impedir o terceiro dos donos da casa.

Até que aos 36, Sabitzer soltou para Haller, que aproveitou a falha de Molina em nãoo conseguir cortar, e finalizou no canto direito de Oblak.

O Borussia subiu as linhas e fez uma grande pressão nos últimos minutos. Assim, aos 41, Jamie Bynoe-Gittens finalizou de fora da área e a bola explodiu no travessão.

De forma inacreditável, no último lance, Brandt cabeceou o cruzamento recebido novamente na trave do goleiro Oblak.