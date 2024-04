Com Gabriel Veron de volta, Cruzeiro divulga relacionados para encarar Alianza Petrolera na Sul-Americana

Na noite desta quarta-feira, o Cruzeiro divulgou a lista dos 23 jogadores relacionados para o confronto diante do Alianza Petrolera-COL, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A bola rola nesta quinta-feira, às 21 horas (de Brasília), no Mineirão, pela chave B da competição.

A lista é a primeira de Fernando Seabra no comando do time celeste e conta com algumas novidades. A principal delas fica por conta de Gabriel Veron, que foi relacionado para uma partida pela primeira vez neste ano. O atacante não entra em campo há seis meses - a última vez foi em outubro de 2023, quando ainda estava no Porto (Portugal).

O atleta foi contratado pelo Cruzeiro no começo desta temporada, mas antes mesmo de estrear com a equipe, sofreu uma lesão no pé durante um treinamento na Toca da Raposa II e precisou passar por cirurgia. Recuperado, Veron fica à disposição de Fernando Seabra para o jogo da Sul-Americana.

Outro retorno que chamou a atenção foi o do lateral esquerdo Kaiki. O defensor se recuperou de uma contusão muscular na coxa direita que sofreu enquanto estava a serviço da Seleção Brasileira sub-23 no Pré-Olímpico, ainda neste 2024, mas ficou de fora das finais do Mineiro. Agora, volta a aparecer em uma convocatória.

Quanto às ausências na lista de relacionados, dois jogados ficaram de fora do compromisso pelo torneio sul-americano: o lateral direito Helibelton Palacios e o atacante Robert.

Vale lembrar que a partida contra o rival colombiano marcará a estreia do técnico Fernando Seabra com a equipe do Cruzeiro. O treinador foi anunciado pela Raposa na última quinta-feira após a saída de Nicolás Larcamón, foi demitido do clube depois de perder o título do Campeonato Mineiro para o Atlético-MG.

Com Fernando Seabra no comando e o retorno de Gabriel Verón, o time celeste vai em busca de sua primeira vitória na Sul-Americana. O Cruzeiro começou a competição com um empate sem gols contra o Universidad Católica-EQU e figura na terceira colocação do Grupo B, com um ponto conquistado.

Confira a lista de relacionados do Cruzeiro para o duelo da Sul-Americana:

Goleiros: Anderson e Rafael Cabral;

Defensores: João Marcelo, Kaiki, Lucas Villalba, Marlon, Neris, Wesley Gasolina, William e Zé Ivaldo;

Meio-campistas: Filipe Machado, José Cifuentes, Lucas Romero, Lucas Silva, Mateus Vital, Matheus Pereira e Ramiro;

Atacantes: Álvaro Barreal, Arthur Gomes, Dinenno, Gabriel Veron, Rafa Silva e Rafael Elias.