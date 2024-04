Com dois de Raphinha, Barcelona vence PSG na França pelas quartas da Champions

Nesta quarta-feira, no Parque dos Príncipes, pela partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, o Barcelona venceu, de virada, o Paris Saint Germain, por 3 a 2. Os catalães contaram com atuação decisiva do brasileiro Raphinha, que cravou dois gols.

Agora, as equipes irão se enfrentar, na próxima terça-feira (16), às 16h (de Brasília) no Estádio Lluis Companys, em Barcelona. Quem avançar à próxima fase, encara o vencedor do confronto entre Atlético de Madrid e Borussia Dortmund.

O PSG volta aos gramados justamente para enfrentar o Barcelona. Já os catalães, neste sábado, às 16h, visitam o Cádiz, no Estadio Nuevo Mirandilla, pela 31ª rodada do Campeonato Espanhol.

O Barcelona inaugurou o marcador aos 37 minutos da primeira etapa. Após cruzamento para a área, Donnarumma saiu mal e a bola caiu nos pés de Rapinha. O brasileiro, livre de marcação, finalizou alto e estufou as redes.

O empate do PSG veio no início da etapa complementar, aos 3 minutos. Dembelé recebeu dentro da área e puxou para a perna esquerda, acertando um foguete no gol de ter Stegen.

A virada saiu dois minutos depois, aos cinco. Após jogada bem trabalhada, Fabián Ruiz encontrou Vitinha invadindo a área, que bateu cruzado de pé direito.

O Barcelona reagiu e Raphinha marcou novamente, aos 17 minutos. Pedri lançou em profundidade para o brasileiro, que emendou um voleio de perna esquerda, dentro da área, no cantinho de Donnarumma.

A virada dos catalães ocorreu aos 32 minutos. Gundogan bateu escanteio fechado e Andreas Christensen cabeceou, sozinho na pequena área, para fundo do gol.