Com bons números nesta edição, Griezmann é destaque do Atlético de Madrid na Liga dos Campeões

Na tarde desta quarta-feira, o Atlético de Madrid venceu o Borussia Dortmund, por 2 a 1, no jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões. A noite foi de Rodrigo de Paul e Samuel Lino, que balançaram as redes para o time espanhol. Antoine Griezmann, porém, também não ficou para trás.

O francês, mais uma vez, teve uma grande atuação e tem mantido o alto nível durante toda a temporada. No duelo contra o Borussia, por exemplo, não foi às redes, mas deu a assistência para Lino marcar o segundo gol do Atlético de Madrid na partida ainda no primeiro tempo.

Assim, Griezmann vem sendo um dos grandes destaques da equipe madrilenha nesta edição da Liga dos Campeões. De acordo com dados do Sofascore, após nove partidas disputadas, o atacante é o atual artilheiro do time na competição, com seis gols marcados, e também distribuiu uma assistência.

O francês, com isso, também lidera a equipe em participações em gols, com sete contribuições. O camisa 7 também tem chamado a atenção por sua visão de jogo - é o jogador do time com mais grandes chances criadas na Champions, com quatro, e ainda com mais passes decisivos (24).

Por fim, Griezmann ainda é o atleta do Atlético de Madrid com mais finalizações no gol (dez), e também ganha notoriedade com o técnico Diego Simeone por seu trabalho defensivo: é o líder do time em duelos vencidos. Ganhou 31 duelos, seja pelo chão ou aéreos.

Com Griezmann vivendo bom momento, o Atlético de Madrid volta a campo pelo Campeonato Espanhol antes do duelo de volta das quartas da Champions. Neste sábado, em compromisso válido pela 31ª rodada, o Atleti recebe o Girona, a partir das 09 horas (de Brasília), no Estádio Cívitas Metropolitano.