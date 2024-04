CBF aceita pedido do Palmeiras e confirma três jogos do clube pelo Brasileiro na Arena Barueri

O Palmeiras não terá o Allianz Parque à disposição para três jogos neste início do Campeonato Brasileiro. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) aceitou o pedido de mudança do clube e confirmou as partidas na Arena Barueri. Os jogos que acontecerão, portanto, fora do Allianz, mas com mando palmeirense são contra o Internacional, Athletico-PR e Vasco.

O duelo contra o Colorado, pela segunda rodada do Brasileirão, seria o primeiro pelo campeonato a ser disputado na casa do Verdão. A partida está marcado para o dia 17 de abril. Um dia antes, o estádio recebe o show da banda Jonas Brothers.

Já a partida diante do Athletico-PR, pela sexta rodada, será no dia 12 de maio, um dia após o show do cantor Louis Tomlinson. Por fim, o Verdão enfrenta o Vasco em Barueri, pela oitava rodada, no dia 26 de maio, enquanto o Allianz sedia o show de Andrea Bocelli.

Dessa forma o primeiro jogo do Brasileirão que acontece no Allianz Parque é contra o Flamengo, pela terceira rodada, que acontece no dia 21 de abril, às 16 horas.

Durante parte do Paulistão, o Palmeiras passou dois meses longe do Allianz Parque e mandou seus jogos em Barueri. Nesse período, o estádio teve seu gramado sintético reformado.

Confira os jogos do Palmeiras pelo Brasileirão que sofreram mudanças:

Palmeiras x Internacional (2ª rodada) - 17 de abril, às 20 horas, na Arena Barueri



Palmeiras x Athletico-PR (6ª rodada) - 12 de maio, às 16 horas, na Arena Barueri



Palmeiras x Vasco (8ª rodada) - 26 de maio, às 16 horas, na Arena Barueri