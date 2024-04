Carille comanda treino no CT do Santos e já não conta com zagueiro

10/04/2024 19h08 O Santos segue a sua preparação para a estreia na Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, o elenco realizou mais uma atividade no CT Rei Pelé. O técnico Fábio Carille já não contou com Messias. O zagueiro está de saída para o Goiás e já se despediu do restante do grupo. Ele será emprestado até o final da Série B. De resto, todos foram ao gramado para a atividade. O lateral esquerdo Felipe Jonatan, que negocia a sua saída para o Fortaleza, participou normalmente, assim como Hayner, que recebeu uma proposta do Vitória. Vice-campeão paulista, o Santos estreia na Série B do Campeonato Brasileiro contra o Paysandu, entre os dias 19 e 21 de abril, em casa. A CBF ainda não desmembrou a rodada. O elenco alvinegro volta aos treinos na manhã desta quinta-feira.