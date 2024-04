Cano exalta retorno aos jogos do Fluminense com gol na Libertadores

Na última terça-feira, o Fluminense derrotou o Colo-Colo, no Maracanã, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O técnico Fernando Diniz contou com o retorno do atacante Germán Cano, que exaltou sua volta aos gramados com gol.

"É sempre bom voltar a jogar no Maracanã, conseguir um gol e poder ajudar a equipe a ganhar. Estava com saudade. Não gosto de ficar fora de jogo. Tive uma contusão forte do joelho, ficou inchado e precisei parar por quase quatro semanas para voltar", disse o jogador.

Marquinhos abriu o placar para o Fluminense e Cano, desfalque nos últimos dois jogos por lesão, garantiu a vitória por 2 a 1. O atacante valorizou o resultado positivo para a sequência da competição.

"Uma vitória importante, contra um grande rival. A gente tentou fazer de tudo para poder ganhar e tivemos dificuldades, mas conseguimos o resultado. Vamos continuar trabalhando, porque temos muito o que melhorar. Na Libertadores, nada é fácil", declarou.

O triunfo deixa o clube carioca na liderança do Grupo A, com quatro pontos. Agora, o Fluminense passa a focar sua estreia no Campeonato Brasileiro. Os tricolores encaram o Bragantino neste sábado, no Maracanã, às 21 horas (de Brasília).