Brazilian Storm corre risco de eliminação na WSL após anos de soberania

Imagem: Matt Dunbar/World Surf League via Getty Images

Do UOL, no Rio de Janeiro

Conhecidos como a Brazilian Storm (tempestade brasileira), os surfistas brasileiros correm risco de eliminação da fase final da World Surf League após anos de soberania na competição.

O que aconteceu

A etapa australiana de Margaret River, que se inicia hoje (10), é a última antes do corte para o restante da temporada. Após ela, o Circuito Mundial de Surfe passará de 34 para 22 surfistas, na categoria masculina, e de 17 para 10, na feminina.

Quatro brasileiros iniciam Margaret River já abaixo da linha de corte no ranking: os irmãos Miguel e Samuel Pupo, além de Caio Ibelli e Deivid Silva.

Acima da linha estão Gabriel Medina, Ítalo Ferreira e Yago Dora, no masculino. E Tatiana Weston-Webb e Luana Silva, no feminino.

A primeira chamada para Margaret River é às 20h (horário de Brasília) de hoje (10). Gabriel Medina foi campeão da etapa ano passado.

O Brasil foi campeão mundial de surfe em sete das últimas nove temporadas da WSL. Foram três títulos de Gabriel Medina, dois de Filipe Toledo, um de Ítalo Ferreira e um de Adriano de Souza. O havaiano John John Florence foi quem interrompeu essa sequência da Brazilian Storm com um bicampeonato.

O que precisam fazer para não depender de outros resultados?

Gabriel Medina, Ítalo Ferreira e Yago Dora: respectivamente nas 20ª, 18ª e 16ª colocações, eles precisam chegar às quartas de final, em Margaret River, para não dependerem de outros resultados.

Tatiana Weston-Webb: em 7º lugar no ranking, ela também precisa chegar às quartas para não precisar torcer contra concorrentes.

Luana Silva: a jovem tem uma situação mais delicada e, em 9º, precisa chegar à final se não quiser secar adversárias.

Miguel Pupo, Samuel Pupo e Deivid Silva: o trio tem a semifinal como a colocação mais segura a se alcançar. As quartas podem ser suficientes e as oitavas dão chances remotas.

Caio Ibelli: precisa de, no mínimo, uma semifinal, mas mesmo assim ainda dependerá de outros resultados.

Deivid Silva: possui a situação mais delicada e precisa chegar à decisão, o que ainda assim não o garante 100% na fase final.

Chumbinho segue fora por grave acidente

João Chianca, o Chumbinho, segue fora em recuperação. Ele sofreu um traumatismo craniano grave em dezembro, em Pipeline, no Havaí. Por causa do acidente, o brasileiro ainda não disputou nenhuma etapa da WSL em 2024. Sua meta é se recuperar a tempo de disputar as Olimpiadas de Paris, onde já está classificado.

Atual campeão da WSL e bicampeão mundial, Filipe Toledo se ausentou do circuito este ano. Ele alegou questões de saúde mental e disputará somente os Jogos Olímpicos.

Rankings da World Surf League - após 4 etapas

TOP-10 feminino

Caitlin Simmers (EUA) - 27.355 pontos Johanne Defay (FRA) - 27.290 Molly Picklum (AUS) - 23.020 Caroline Marks (EUA) - 21.660 Bettylou Sakura Johnson (HAV) - 21.240 Brisa Hennessy (CRC) - 19.300 Tatiana Weston-Webb (BRA) - 18.185 Tyler Wright (AUS) - 15.630 Luana Silva (BRA) - 14.710 e 4 vitórias em baterias Gabriela Bryan (HAV) - 14.710 e 2 vitórias



TOP-22 masculino

Griffin Colapinto (EUA) - 24.440 pontos Ethan Ewing (AUS) - 20.610 John John Florence (HAV) - 17.195 Jake Marhsall (EUA) - 16.130 Jack Robinson (AUS) - 15.980 e 10 vitórias em baterias Barron Mamiya (HAV) - 15.980 e 8 vitórias Kanoa Igarashi (JPN) - 15.770 Cole Houshmand (EUA) - 14.915 Crosby Colapinto (EUA) - 14.055 Jordy Smith (AFR) - 13.490 Rio Waida (IDN) - 12.990 Liam O´Brien (AUS) - 12.715 Leonardo Fioravanti (ITA) - 12.150 Matthew McGillivray (AFR) - 12.065 e 5 vitórias em baterias Connor O´Leary (JPN) - 12.065 e 4 vitórias Yago Dora (BRA) - 11.290 Ryan Callinan (AUS) - 11.000 Italo Ferreira (BRA) - 10.725 e 4 vitórias e média 13,02 nas baterias Imaikalani deVault (HAV) - 10.725 e 4 vitórias e média 9,28 Gabriel Medina (BRA) - 10.075 Ramzi Boukhiam (MAR) - 9.660 Ian Gentil (HAV) - 9.010

Brasileiros fora dos top-22

25º: Samuel Pupo (SP) - 7.310 e 3 vitórias e média 11,94

26º: Miguel Pupo (SP) - 7.310 e 3 vitórias e média 11,33

29º: Caio Ibelli (SP) - 6.245

32º: Deivid Silva (SP) - 4.255

34º: João Chianca (RJ) - 1.060

35º: Filipe Toledo (SP) - 265