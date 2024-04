Autor de dois gols, Raphinha celebra resultado do Barcelona na Champions

Nesta quarta-feira, o Barcelona venceu o PSG, por 3 a 2, em confronto válido pela ida das quartas de final da Liga dos Campeões. Em entrevista cedida à TNT Sports, Raphinha, autor de dois gols do time catalão e eleito melhor jogador da partida, celebrou o resultado, destacando a felicidade marcar pela primeira vez na competição.

"Acontece no futebol, muitas vezes algum jogador está há muito tempo sem marcar gol e quando consegue fazer o primeiro, acaba fazendo o segundo, o terceiro e desencantando. Foi o que aconteceu hoje, graças a Deus aconteceu isso, mas o mais importante é que eu, além dos gols, consegui ajudar nossa equipe sair com a vitória. Tanto ofensivamente, quanto defensivamente, acho que o time esteve espetacular dentro de campo.", disse o brasileiro.

O brasileiro ressaltou que a vitória desta quarta-feira não garantiu a classificação, destacando a força do PSG. "A gente não pode pensar que já está decidido, porque ainda tem mais 90 minutos e sabemos a força que tem a equipe deles, então a gente tem mais uma semana para se preparar para essa partida. Agora, é pensar no jogo que a gente tem no final de semana"

Raphinha alegou que a partida, pela importância, foi a mais importante de sua carreira. "Acho que, pela importância do jogo, foi a noite mais importante da minha carreira, posso dizer assim (...) Pela importância do jogo e por ter marcado meu primeiro gol na Champions League, foi uma noite especial"

Questionado sobre suas comemorações, recordando Neymar e Ronaldinho, o atacante do Barcelona detalhou o motivo pelo qual prestou homenagem aos astros brasileiros.

"Teve a comemoração do Neymar e a comemoração do Ronaldinho, no segundo gol. Eu estava aquecendo e vi no telão que ele (Ronaldinho) estava no campo, busquei ele para o cumprimentar. Além de ter sido um grande jogador , é uma pessoa que tenho um carinho enorme. A comemoração como o Neymar já tinha avisado minha esposa que, se eu fizesse um gol aqui dentro (Parque dos Príncipes), iria comemorar igual a ele, em homenagem".

Agora, as equipes irão se enfrentar, na próxima terça-feira (16), às 16h (de Brasília), no Estádio Lluis Companys, em Barcelona. Quem avançar à próxima fase, encara o vencedor do confronto entre Atlético de Madrid e Borussia Dortmund.