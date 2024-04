Augusto fala sobre os dois times do jogo da NFL no estádio do Corinthians terem uniformes verdes

Nesta quarta-feira, foi definido o Green Bay Packers como rival do Philadelphia Eagles na partida da NFL (National Football League) na Neo Química Arena. Curiosamente, ambas equipes têm o verde presente em seus uniformes.

Em entrevista coletiva no local do jogo, o presidente do Corinthians, Augusto Melo, encarou com naturalidade a escolha das agremiações para o duelo.

"Primeiramente, o predominante de um deles é branco. A gente fica muito feliz que tem haver com a nossa cor também. É um contrato. Como eu sempre falei, a nossa arena tem que ser autossustentável", disse.

Na sequência, o mandatário ressaltou a honra em receber o evento e a importância disso para a arena se tornar autossustentável.

"É uma satisfação muito grande poder receber o evento tão importante. Eu fico muito feliz e o resto vai ser auto sustentável, uma arena multiuso. Não tem problema nenhum, teve jogo do Santos também. A gente precisa deixá-la autossustentável", finalizou.

BEM VINDO, GREEN BAY PACKERS!! ? Designated Second Team for São Paulo Game. pic.twitter.com/PBFou41nWF ? Neo Química Arena (@NeoQuimicaArena) April 10, 2024

Ainda compareceram ao evento, o gerente geral da Neo Química Arena, Marcio Luna, o vice-presidente sênior da liga de futebol americano, Gerrit Meier, e o presidente da SPTuris, Gustavo Pires.

Essa será a primeira vez que um estádio do Hemisfério Sul vai sediar um confronto do calendário internacional da liga de futebol americano profissional dos Estados Unidos. O duelo será dia 6 de setembro, uma sexta-feira.