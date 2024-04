Atlético-MG cochila, mas reage contra o Rosário e dispara na Libertadores

O Atlético-MG levou susto, mas venceu o Rosário Central por 2 a 1, na Arena MRV, e segue com 100% de aproveitamento na Libertadores.

Gustavo Scarpa e Paulinho fizeram os gols da partida. O camisa 6 abriu o placar no primeiro tempo, enquanto o atacante decretou a vitória pouco depois de Malcorra ter deixado tudo igual na segunda etapa.

O Galo foi a seis pontos e disparou na liderança do Grupo G, seguido pelo adversário argentino, que tem três. Peñarol e Caracas, ambos ainda zerados, estão se enfrentando no outro jogo da chave.

O Atlético volta a campo no domingo para sua estreia no Brasileirão, contra o Corinthians, fora de casa, às 16h (de Brasília). O próximo jogo do time na Libertadores será no dia 23, contra o Peñarol, novamente na Arena MRV.

Curiosidade: Gabriel Milito continua invicto no comando do Galo. O técnico argentino, que completou o seu quarto jogo à frente da equipe, soma três vitórias e um empate.

Como foi o jogo

Hulk, do Atlético-MG, disputa a bola na partida contra o Rosario Central pela Libertadores Imagem: Fernando Moreno/AGIF

O Atlético começou pressionando em busca de uma brecha na defesa adversária. O time da casa propôs as ações e encurralou a equipe argentina, mas não era efetivo na conclusão das jogadas. Com o decorrer do primeiro tempo, as entradas foram ficando mais fortes, e o clima em campo, mais quente.

O Galo teve paciência e inaugurou o placar em jogada com Hulk garçom e Scarpa decisivo — que balançou a rede consecutivamente. O ídolo atleticano ainda encaminhou o que seria sua segunda assistência na noite, mas Paulinho perdeu na cara do gol. Já o Rosario Central, com poucos contra-ataques, foi praticamente inofensivo e só teve uma chance na etapa inicial.

Se antes o cenário estava truncado, a partida voltou frenética do intervalo. Os dois times aumentaram a velocidade e os espaços passaram a aparecer no campo. Com a trocação franca, os goleiros foram mais acionados e tudo ficou em aberto.

O Atlético chegou a cochilar, mas conseguiu reagir rápido para confirmar o resultado. Paulinho fez o seu terceiro gol na atual edição e foi decisivo para o time seguir embalado na Libertadores.

Gols e destaques

Paulinho celebra gol em Atlético-MG x Rosario Central, jogo da Libertadores Imagem: Fernando Moreno/AGIF

Bomba de Hulk. A primeira grande chance veio só com 32 minutos do primeiro tempo. Hulk recebeu na intermediária, ajeitou e calibrou o pé; O chute saiu forte, mas foi no meio do gol e facilitou a defesa.

1x0: Aos 39', Paulinho acionou Hulk no meio, que cortou a marcação e deu um passe na medida para Scarpa na esquerda. , e chegou até Scarpa na direita. O camisa 6 puxou para o meio e bateu rasteiro para inaugurar o placar.

Podia ser o empate. Aos 44', Campaz arrancou pela esquerda e cruzou. A bola atravessou a área e Cervera podia empurrar para o fundo das redes, mas acabou furando e não aproveitou.

Gol perdido. O Galo respondeu rápido, mas também desperdiçou. Paulinho pressionou a saída do Rosário, roubou rápido e recebeu um passe de Hulk na cara do gol. No entanto, o camisa 10 bateu em cima do goleiro, que defendeu em dois tempos.

Scarpa buscando o segundo. Aos 3' do 2º tempo, o meia ficou com a sobra na direita, adiantou para a canhota e arriscou de fora da área. A bola tinha endereço certo no canto oposto, mas o goleiro se esticou e conseguiu espalmar.

Everson salva. No minuto seguinte, Campaz recebeu novamente na esquerda e jogou para a área. Cervera se antecipou a Lemos e desviou à queima-roupa, mas o goleiro atleticano cresceu e defendeu com a perna.

1x1: Aos 29', Giaccone ganhou dividida, invadiu a área pela direita e rolou para Malcorra. O camisa 10 do Rosário chegou batendo firme e mandou no Ângulo para empatar.

2x1: Paulinho abriu com Arana na esquerda, recebeu dominando na área e tocou na saída do goleiro para colocar o Galo novamente à frente.

Ficha técnica

Atlético-MG 2 x 1 Rosario Central

Competição: 2ª rodada do Grupo G da Libertadores

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

Data e hora: 10 de abril de 2024, às 19h

Árbitro: Kevin Ortega

Assistentes: Michael Orué e Jesus Sanchez

VAR: Augusto Menéndez

Amarelos: Arana, Jemerson, Campaz Ortiz, Giaccone

Vermelho: Não houve

Gols: Gustavo Scarpa, aos 39'/1ºT, Malcorra, aos 29'/2ºT, e Paulinho, aos 21/2ºT

Atlético: Everson; Saravia, Jemerson, Mauricio Lemos e Guilherme Arana; Alan Franco, Rodrigo Battaglia e Gustavo Scarpa (Alisson); Zaracho (Otávio), Paulinho (Cadu) e Hulk (Igor Gomes). Técnico: Gabriel Milito

Rosario Central: Broun; Coronel, Mallo, Quintana e Sández; Ortíz, Martínez (Giaccone), O'Connor e Malcorra; Calpaz e Cervera (Dupuy). Técnico: Miguel Ángel Russo