Atlético leva sufoco, mas bate o Borussia na ida das quartas da Champions

O Atlético de Madri venceu o Borussia Dortmund por 2 a 1, pela ida das quartas de final da Liga dos Campeões. O jogo foi realizado no Estádio Metropolitano, em Madri, na Espanha.

Os gols dos donos da casa foram marcados por De Paul, aos 4, e Lino, aos 31 do primeiro tempo.

Pelo Borussia, Haller marcou e diminuiu o placar aos 36 da etapa final.

O jogo de volta será na próxima terça, 16 de abril, às 16h (de Brasília), no Signal Iduna Park, em Dortmund, na Alemanha. Antes disso o Atlético enfrenta o Girona, pelo Espanhol, e o Borussia visita o Mönchengladbach, pelo Alemão, ambos no sábado.

Quem avançar nesse duelo, enfrenta na semifinal o ganhador de PSG e Barcelona, que também se enfrentaram hoje, com vitória do time espanhol por 3 a 2.

Como foi o jogo:

O Atlético de Madri foi avassalador no primeiro tempo. Empurrado pela sua torcida, o time espanhol foi agressivo e se impôs dentro de campo, com uma marcação alta e forçando o Borussia ao erro. A estratégia surtiu efeito, já que os dois gols da primeira etapa saíram de erros da defesa alemã.

Após o gol, a defesa do Borussia se mostrou ainda mais insegura, e deu brechas para que o resultado da primeira etapa fosse maior. Os jogadores não mostravam reação, preocupando o técnico Edin Terzic.

Nos minutos finais, o time alemão apresentou uma leve melhora e conseguiu ser mais ofensivo, conseguindo chegar na área, mas sem oferecer grande perigo ao goleiro Oblak.

Na segunda etapa, os donos da casa, com a vantagem, recuaram e deixaram a bola com o Borussia. Com apenas uma substituição no intervalo, o time alemão chegou mais no campo adversário e se mostrou mais organizado e perigoso do que no primeiro tempo.

Diferente do início do jogo, o confronto foi mais equilibrado. No final da partida, em uma jogada coletiva do Borussia, Haller conseguiu diminuir a vantagem para o time visitante e deixou o confronto mais aberto para o duelo da próxima semana.

Principais lances e gols:

Gol! 1 a 0 - De Paul aproveitou o erro da defesa e abriu o placar. Em uma saída de bola totalmente errada da defesa do Borussia Dortmund, o lateral Maatsen tentou dar um passe de trivela em frente à área, mas acabou dando a bola de presente para De Paul, que aproveitou e mandou a bola direto para dentro da rede.

Defendeu! Cerca de dois minutos depois, Witsel teve a chance de ampliar para os donos da casa. Griezmann aproveitou o rebote do escanteio e cruzou pela esquerda para Witsel que, de calcanhar, mandou em direção ao gol, exigindo que Kobel fizesse uma grande defesa e colocasse a bola para escanteio.

Quase o 2º! Lino tentou uma bicicleta, aos 12, mas ela saiu fraquinha e a bola foi direto nas mãos do goleiro.

Fora do jogo de volta! O brasileiro Lino recebeu cartão amarelo após chegar atrasado e cometer a falta em Schlotterbeck. O brasileiro estava pendurado e não jogará o jogo de volta na terça-feira.

Para fora! Nmecha teve a chance de empatar para o Borussia. Ele conseguiu escapar da marcação de Molina no alto, mas acabou cabeceando para fora.

Gol! 2 a 0 - Erro do Borussia, acerto do Atlético. Novamente a defesa do time alemão falhou, com seus jogadores se atrapalhando na hora de fazer o corte para a lateral. Aos 43 minutos, Griezmann recebeu a bola na entrada da área e deu um ótimo passe para Lino. Com muita frieza, o brasileiro finalizou e ampliou o placar.

Desperdiça a chance o Borussia! Aos 43 Maatsen recebeu de Adeyemi e chutou perigosamente, acionando o goleiro Oblak, que evitou o gol.

Mais uma defesa de Kobel! Aos sete minutos do segundo tempo, Griezmann lançou para Molina pela direita, escapou da marcação de Sancho e conseguiu avançar até a entrada da área, soltando um foguete no canto esquerdo do gol. Mas Kobel espalmou e a defesa conseguiu afastar o rebote.

Chega o Borussia! Aos 10, o time alemão ofereceu perigo com Füllkrug. O camisa 14 dominou na área, passou a bola para trás e Brandt chutou de primeira. A bola desviou na marcação e saiu raspando no travessão.

Lino quase fez seu segundo! Kobel mais uma vez salvou o Borussia. Griezmann cobrou falta para o Atlético e lançou a bola diretamente para a área do time visitante. Lino apareceu livre na segunda trave e chutou para o gol, exigindo o goleiro fazer grande defesa.

Gol! 2 a 1 - Haller diminuiu para o time visitante. Aos 36, o atacante recebeu de Brandt dentro da área e Molina tentou cortar, mas não conseguiu. A bola sobrou para o atacante e ele mandou direto para o gol.

Ficha técnica

Atlético de Madri 2 x 1 Borussia Dortmund

Competição: Jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões

Data: 10 de abril de 2024, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Metropolitano, em Madri, Espanha

Árbitro: Marco Guida (ITA)

Cartões amarelos: Samuel Lino, Llorente, José Giménez (Atlético de Madri); Emre Can, Maatsen (Borussia Dortmund),

Gols: De Paul (4'/1t), Samuel Lino (31'/1t) - Atlético de Madri; Haller (36'/2t) - Borussia

Atlético de Madri: Oblak, Giménez, Witsel (Savic) e Azpilicueta, Samuel Lino (Riquelme) e Molina (Saúl Ñiguez); Koke, De Paul (Ángel Correa)e Llorente; Griezmann e Morata (Pablo Barrios). Técnico: Simeone

Borussia Dortmund: Kobel, Ryerson, Hummels, Schlotterbeck e Maatsen; Emre Can (Reus), Sabitzer (Özcan) e Nmecha (Brandt); Sancho, Adeyemi (Bynoe-Gittens) e Füllkrug (Haller). Técnico: Edin Terzic