Conmebol anuncia Assunção como sede da final da Sul-Americana

Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol, anunciou hoje (10) a cidade que sediará a final da Copa Sul-Americana 2024.

O que aconteceu

Assunção, capital do Paraguai, receberá a grande decisão. A Conmebol não divulgou qual estádio sediará a partida. O anúncio foi feito através das redes sociais do presidente da entidade.

O jogo está marcado para 23 de novembro, um sábado, segundo o calendário da Conmebol.

Sede confirmada! A cidade de Assunção, localizada no coração de América do Sul, voltará a receber a Final da CONMEBOL @SudamericanaBR.



A #GrandeConquista 2024 terá seu emocionante desfecho o Paraguai pic.twitter.com/hMNOLlWW7r -- Alejandro Domínguez (@agdws) April 10, 2024

A decisão será disputada em jogo único pelo sexto ano consecutivo. Assunção recebeu a primeira final em sede neutra na história da Copa Sul-Americana em 2019, no Estádio General Pablo Rojas, casa do Cerro Porteño.

Sete times brasileiros têm chance de disputar a partida em Assunção. Athletico, Corinthians, Cruzeiro, Cuiabá, Fortaleza, Internacional e Red Bull Bragantino são as equipes nacionais que participam da fase de grupos do torneio, que atualmente está na 2ª rodada. Equipes que ficarem no 3º lugar em suas chaves na Libertadores ganham vaga nos playoffs da Sul-Americana, o que pode acrescentar mais clubes do Brasil ao campeonato.

A Conmebol ainda anunciou a sede da final de 2025. Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, será o local que receberá o último jogo desta edição do torneio. Vale ressaltar que a atitude não é um fator na cidade, que está a 400m do mar, diferentemente de outros municípios do país, como a capital Sucre e La Paz.

Calendário da Sul-Americana 2024

Fase de grupos: até a semana de 19 de maio

Playoff: semanas de 17 e 24 de julho

Oitavas de final: semanas de 14 e 21 de agosto

Quartas de final: semanas de 18 e 25 de setembro

Semifinal: semanas de 23 e 30 de outubro

Final: 23 de novembro