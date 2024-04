Após terceiro lugar na SheBelieves Cup, Arthur Elias destaca evolução do Brasil

Nesta terça-feira, a Seleção Brasileira encerrou sua participação no Torneio SheBelieves com a terceira colocação. Após ser eliminado pelo Canadá, nas semifinais, o Brasil venceu o Japão, nos pênaltis, garantindo lugar no pódio. O técnico Arthur Elias elogiou a participação de sua equipe na competição disputada nos Estados Unidos.

O Torneio SheBelieves serviu de preparação para a disputa dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, em julho deste ano. Assim, Arthur mesclou a convocação entre atletas jovens e experientes. Na entrevista coletiva após o jogo, o treinador revelou a lista de atletas selecionáveis 'está cada vez maior'.

"A certeza com que eu saio, é que a gente está no caminho muito bom de fortalecer cada vez mais o nosso ambiente, as nossas relações, fortalecer mais as ideias de jogo que eu tenho para a Seleção Brasileira e que a lista está cada vez maior", pontuou.

O técnico, que chegou à Seleção em setembro do último ano, ressaltou que a mescla entre juventude e experiência surtiu efeito, uma vez que 'mantém um nível de competitividade' ao time.

FINAL! Lorena saves ALL THREE penalties faced to take the W over Japan! SheBelieves Cup, presented by @Visa. pic.twitter.com/G3IgR4DAeV ? U.S. Women's National Soccer Team (@USWNT) April 9, 2024

"O Brasil mostra hoje, ainda que com pouco tempo de trabalho, com muitas trocas que venho fazendo, promovendo estreias de jogadoras, retomada de outras e dando oportunidade para muitas atletas, que mantém um nível de competitividade contra grandes seleções", reforçou.

Ainda nesta terça-feira, o Brasil conheceu o seu adversário na estreia das Olimpíadas em Paris: a Nigéria. Arthur Elias projetou a equipe para o torneio que inicia em julho, acreditando em boa campanha. "É um grupo bastante forte em termos de desempenho recente. Acredito que pegamos no sorteio as seleções mais fortes de cada pote. O que a gente precisa fazer, é saber enfrentar cada adversário, seguir fortalecendo o que a gente já está fazendo aqui na Seleção. Acredito muito que a gente vai fazer uma grande Olimpíada."