Após folga, Galdames volta a trabalhar com o elenco do Vasco

O Vasco está na reta final de preparação para a estreia no Campeonato Brasileiro, que acontece neste domingo, contra o Grêmio, em São Januário. Para o duelo, o técnico Ramón Díaz conta com o retorno do volante Pablo Galdames.

O chileno voltou a trabalhar com o elenco nesta quarta-feira, após folga para recuperar a parte física. Galdames treinou separado do restante dos jogadores, mas, agora, pode reforçar o Vasco para o duelo diante do Grêmio.

Registros do treino de hoje ?? ? Leandro Amorim | #VascoDaGama pic.twitter.com/PkD8YOVOha ? Vasco da Gama (@VascodaGama) April 10, 2024

Galdames chegou ao Vasco no começo da temporada, após período atuando pelo Genoa, da Itália, e, na temporada passada, pelo Cremonese, outro clube italiano. Depois de um bom início com a camisa do Cruzmaltino, o chileno perdeu rendimento nos últimos jogos. Ao todo, o volante marcou três gols e deu duas assistências em nove jogos pelo time carioca.

O Vasco busca estrear com o pé direito no Campeonato Brasileiro, depois da eliminação na semifinal do Campeonato Carioca para o Nova Iguaçu.