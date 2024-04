Após derrota na Libertadores, Grêmio realiza primeiro treino visando estreia no Brasileirão

Nesta quarta-feira, no CT Luiz Carvalho, o Grêmio realizou seu primeiro treinamento visando a estreia no Campeonato Brasileiro, contra o Vasco da Gama, neste domingo (14). O trabalho foi dividido em duas sessões. Os jogadores que atuaram pelo menos 60 minutos na derrota, por 2 a 0, diante do Huachipato, na última terça-feira, pela Libertadores, fizeram um treino regenerativo no vestiário.

Os demais atletas, após o aquecimento e trabalho de preparação física com enfoque em velocidade, participaram de um treino coletivo contra um time que composto por uma mescla de atletas sub-17 e sub-20 do Imortal, comandado pelo técnico Renato Portaluppi.

REAPRESENTAÇÃO ??? Começou a preparação visando a 1ª rodada do #Brasileirão2024. Nesta manhã, a equipe realizou atividades regenerativas, de força e técnicas no CT Luiz Carvalho. Domingo é dia estreia! ? Lucas Uebel/Grêmio FBPAhttps://t.co/0pAtbQu7yT pic.twitter.com/6PUWphEFGi ? Grêmio FBPA (@Gremio) April 10, 2024

O lateral esquerdo Cuiabano, que entrou na primeira etapa, no último jogo, na vaga de Mayk, correu em volta do gramado e, ao finalizar, seguiu para o vestiário para se juntar aos demais jogadores.

A formação que começou o coletivo teve: Caíque, Fabio, Gustavo Martins, Natã e Luan; Ronald, Dodi, Nathan, Galdino, Nathan Fernandes e JP Galvão. No segundo tempo, além de Thiago Beltrame entrar no gol, o zagueiro Murilo Tramontini substituiu o lateral Luan. Fabio, assim, foi pra esquerda e Gustavo Martins ocupou a lateral direita. Após o término da movimentação, os atletas treinaram cobranças de pênaltis.

O Grêmio volta aos treinamentos, na tarde desta quinta-feira, a partir das 15h30 (de Brasília). O time gaúcho visita o Vasco, em São Januário, neste domingo, às 16h (de Brasília).