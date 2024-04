António Oliveira tem início animador no comando do Corinthians; veja números

Nesta terça-feira, o Corinthians venceu o Nacional-PAR por 4 a 0, na Neo Química Arena, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Esta foi a décima partida do técnico português António Oliveira no comando do Timão. Ao todo, o treinador tem seis vitórias, três empates e uma derrota desde que chegou ao clube.

António Oliveira no comando do @Corinthians: ??10 jogos

?6V - 3E - 1D

?70% aproveitamento

??21 gols (!)

?7 gols sofridos (!)

?7.2 finalizações p/ marcar gol

??17.3 finalizações p/ sofrer gol (!)

?59.0% posse ? 5 de suas 6 vitórias (83.3%) foram por dois ou mais gols. ??? pic.twitter.com/NzPoCGp823 ? Sofascore Brazil (@SofascoreBR) April 10, 2024

Com António Oliveira, o Corinthians marcou 21 gols e tomou apenas sete. Além disso, tem um aproveitamento de 70%, de acordo com dados do Sofascore. Cinco das seis vitórias conquistadas pelo treinador (83.3%) foram por dois ou mais gols.

Durante o comando do técnico português, a equipe paulista marcou em média um gol a cada 7,2 finalizações e sofreu a cada 17,3 chutes. O clube também tem dominado seus adversários e apresenta 59% de posse de bola desde a chegada do treinador.

Com a vitória nesta terça-feira, o Corinthians assumiu a liderança do Grupo F da Sul-Americana, com quatro pontos conquistados em dois jogos.

O Timão retorna a campo neste domingo, às 16h (de Brasília), quando enfrenta o Atlético-MG, na Neo Química Arena, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.