Aníbal Moreno conta emoção de ser decisivo com gol de título do Palmeiras: "Nem sabia como comemorar"

Aníbal Moreno foi decisivo para a conquista do tricampeonato paulista do Palmeiras ao marcar o último gol da vitória por 2 a 0 sobre o Santos, no Allianz Parque. O volante de 24 anos contou sobre a emoção de marcar nessa ocasião e revelou que não sabia nem como comemorar.

"A verdade é que estou muito feliz. As pessoas do clube e os torcedores também estão em uma felicidade muito grande com a conquista do Paulistão. Sabíamos que era uma competição muito importante e estou muito feliz pelo título. Eu tinha muita confiança de que a gente iria reverter a situação, mas não sabia que eu iria fazer o gol então foi uma emoção muito grande. Nem sabia como comemorar", disse.

O Verdão saiu em desvantagem na decisão depois de perder o jogo de ida por 1 a o, na Vila Belmiro. Na volta, o 2 a 0 garantiu o título para o Palmeiras, que conseguiu a virada para o título pelo terceiro ano consecutivo. Aníbal chegou ao clube nesta temporada e já conquistou seu espaço no time comandado por Abel Ferreira.

Único atleta do elenco a disputar todos os 18 jogos da equipe na temporada, Aníbal Moreno seguirá à disposição de Abel Ferreira para o próximo compromisso do Palmeiras. O clube enfrenta o Liverpool-URU, nesta quinta-feira, às 21 horas (de Brasília), pela segunda rodada da Libertadores.

"O Liverpool é um time muito forte como todas as equipes uruguaias, mas nós já viramos a página. Agora estamos com o foco no jogo de amanhã. Esperamos fazer o nosso melhor e conseguir os três pontos", finalizou.