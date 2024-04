Yuri Alberto destaca entrosamento com Romero no Corinthians: "Tem dado muito certo"

Yuri Alberto destacou sua parceria com Romero no comando de ataque do Corinthians. A dupla se destacou na goleada contra o Nacional-PAR, nesta terça-feira, na Neo Química Arena.

Romero marcou o primeiro e o terceiro gol do Corinthians. Além disso, o camisa 11 se tornou o estrangeiro com mais gols com a camisa do Timão e o maior artilheiro da Neo Química Arena. Yuri, por sua vez, anotou o segundo tento e serviu o paraguaio no terceiro.

"O Romero é um jogador muito importante, tem feito bastante gols, é bom dividir essa atenção com ele em relação aos zagueiros. Nosso entrosamento, de troca de marcação, especialmente naquele lado direito, tem dado muito certo", disse Yuri em entrevista coletiva.

"O Romero é um cara de muita mobilidade. Quando jogamos com o Pedro (Raul), temos mais referência. Tanto com Romero, e com Pedro, está dando certo. Os dois fizeram gols hoje, fiquei feliz por eles", complementou o camisa nove.

Romero lidera a artilharia do Corinthians na temporada, com nove gols. Yuri aparece logo atrás, com oito, e Pedro Raul fecha o pódio, com três.

Artilharia do Corinthians na temporada: 9 - Ángel Romero

8 - Yuri Alberto

3 - Pedro Raul

2 - Wesley

2 - Maycon

1 - Arthur Sousa

1 - Rodrigo Garro

1 - Giovane ? Iúri Medeiros (@iurimedeiros13) April 10, 2024

Com o triunfo nesta terça, o Corinthians chegou aos quatro pontos conquistados no torneio. O Racing-URU venceu o Argentinos Juniors por 3 a 0, na Argentina, e tem a mesma pontuação, mas fica atrás no saldo de gols (4 a 3). O time argentino ocupa a terceira posição, e o Nacional-PAR está na lanterna.

O próximo compromisso do Corinthians será contra o Atlético-MG, no domingo, pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já na Sul-Americana, o Timão visita o Argentinos Juniors no dia 23 (terça-feira).