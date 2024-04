Xavi exalta o Barcelona e demonstra confiança contra o Paris Saint-Germain

A partida entre Paris Saint-Germain e Barcelona, válida pelas quartas de final da Champions League, marca uma decisão entre duas equipes que têm confrontos históricos na competição e, certamente, este não será diferente. No duelo que ocorrerá nesta quarta-feira às 16 horas, no Parc des Princes, a equipe espanhola demonstra confiança pelo seu bom momento na temporada.

"Os torcedores do Barcelona estão muito entusiasmados. Chegamos ao melhor momento da temporada, competindo muito bem e com jogadores motivados", disse o técnico Xavi em entrevista coletiva nesta terça-feira.

O time espanhol se encontra em uma crescente na temporada, com boas atuações e grandes performances individuais. Com uma sequência de 11 jogos sem derrota e a segunda colocação do Campeonato Espanhol, Xavi tem impressionado a imprensa e os torcedores, que vinham pedindo a sua saída.

O comandante do Barça deixou claro, entretanto, que o PSG é uma equipe perigosa e conta com um grande treinador, Luis Henrique, que já treinou o clube catalão anteriormente. "O Luis Enrique tem muitas variantes em sua equipe. Será uma partida um contra um; muito intensa".

Jules Koundé, zagueiro francês e uma das referências da equipe, também foi questionado, dessa vez a respeito do baixo número de gols sofridos pelo Barcelona e sua solidez defensiva, tendo as redes balançadas apenas uma vez nos últimos 6 jogos. "Todos defendemos juntos e é por isso que sofremos menos oportunidades e menos gols. Não sofrer nos dá confiança".