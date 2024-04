Veja diferença gritante no mapa de calor de James no São Paulo e Colômbia

Do UOL, em São Paulo (SP)

O meia James Rodríguez foi titular do São Paulo pela primeira vez na temporada, mas sua atuação ainda foi distante daquele jogador que atua pela Colômbia.

O que aconteceu

O setorista do São Paulo Eder Traskini e o jornalista Gabriel Fuh analisaram a partida do meia contra o Talleres (ARG) para explicar a diferença.

O mapa de calor de James na última partida evidenciou um atleta mais distante do ataque, diferentemente do que acontece na Colômbia. Em seu melhor jogo pelo Tricolor, a partida contra o Grêmio, o mapa de calor também aponta diferenças.

James Rodríguez será mais uma vez titular contra o Cobresal (CHI) amanhã (10), às 21h30, pela Libertadores. Sem Lucas e com Calleri ainda dúvida, cai sobre ele a responsabilidade de ser protagonista do São Paulo, o que ainda não foi desde sua chegada na metade do ano passado.