Treinando para encarar a Alemanha, Bia Haddad elogia Ginásio do Ibirapuera: "É muito especial"

O Time Brasil BRB está treinando completo desde segunda-feira, no Ginásio do Ibirapuera, que receberá o confronto contra a Alemanha pelos Qualifiers da Billie Jean King Cup by Gainbridge, nesta sexta-feira e sábado (12 e 13).

A tenista número 1 do Brasil e 13ª do ranking da WTA, Beatriz Haddad Maia, aprovou a quadra de saibro montada especialmente para o confronto no Ginásio do Ibirapuera.

"O Ginásio do Ibirapuera é muito especial", disse ela. "Gostaria de agradecer à CBT pelo trabalho e esforço de trazer o confronto para São Paulo e todo mundo que está trabalhando para tornar isso possível", acrescentou.

O Time Brasil BRB tem reforço importante na equipe! Buscando dar mais oportunidades para jovens atletas, a CBT chamou Carolina Bohrer, Nauhany Silva e Pietra Rivoli para acompanharem e auxiliarem os treinamentos do Time Brasil BRB para o confronto diante da Alemanha pic.twitter.com/K2rA8ibsrD ? CBT (@cbtenis) April 9, 2024

Depois de dois treinos, Bia aprovou a quadra oficial do confronto. "Bati duas vezes, estou vindo de uma condição um pouco mais lenta, mas todas as meninas estão acostumadas com um pouco de altitude. A quadra está super boa, estamos nos sentindo super bem, cada vez mais. Agora é afiar a faca e trabalhar o melhor possível para chegar para competir na sexta-feira e deixar tudo em quadra", afirmou.