Time de Neymar prepara proposta de R$ 380 mi para tirar Salah do Liverpool

Imagem: Dave Howarth - CameraSport via Getty Images

Do UOL, em São Paulo

Mohamed Salah está se aproximando dos últimos 12 meses de seu contrato com o Liverpool e tem sido alvo de clubes da Arábia Saudita.

O que aconteceu

O Al-Hilal, time de Neymar e Jorge Jesus, está planejando fazer uma oferta de 70 milhões de euros (R$ 382,9 milhões, na cotação de hoje) para contratar o egípcio. Essa informação é do jornal britânico TalkSport.

O clube também deve oferecer um contrato de três anos para o atacante. Os valores referente ao salário do jogador não foram citados, mas a tendência é que seja nos mesmos moldes que o de Neymar.

No ano passado, o Al-Ittihad fez uma proposta de 100 milhões de euros por Salah, mas não foi suficiente para tirá-lo da Premier League. Apesar da oferta do Al-Hilal ser inferior, eles entendem que a proximidade com o final de seu contrato pode ajudar.

Apesar disso, o egípcio não tem pressa em deixar o Liverpool e está aberto a cumprir o último ano de seu contrato. Salah tem vínculo com os Reds até junho de 2025.

Os times da Liga Saudita seguem de olho no mercado europeu. Outros alvos para a próxima temporada incluem Kevin De Bruyne, Casemiro e Raphael Varane.