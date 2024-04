Terto, ídolo do São Paulo, morre aos 77 anos

Faleceu nesta terça-feira um dos grandes ídolos do São Paulo, Tertuliano Severiano dos Santos, mais conhecido como Terto, aos 77 anos. A causa da morte não foi revelada.

Terto disputou 498 jogos com a camisa do São Paulo, somando 242 vitórias, balançando as redes 86 vezes e conquistando os títulos paulistas de 1970, 1971 e 1975. Também foi do atacante o primeiro gol do Tricolor em Campeonatos Brasileiros, contra o Santos, em 1971.

O primeiro gol do São Paulo em Campeonatos Brasileiros. Terto marcou no clássico contra o Santos, em 14 de agosto de 1971. Nossa homenagem e condolências aos familiares e fãs do ex-atleta neste momento de dor. ? TV Cultura pic.twitter.com/HbnU2aXGFS ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 9, 2024

Nascido em Recife, Terto chegou ao São Paulo em 1968, vindo do Santa Cruz, e defendeu o clube do Morumbi 1977. Após sua aposentadoria, o atacante chegou a dar aulas de futebol na área social do Tricolor.

O São Paulo decretou luto oficial e bandeira a meio mastro nesta terça-feira como forma de homenagem. Através de suas redes sociais, o presidente do clube, Julio Casares, lamentou a morte de Terto.

"Terto nos deixou. Vá com Deus, meu irmão. Decretado luto oficial em todas as nossas unidades. Obrigado por tudo, meu ponta. Mais um ídolo que me fez são-paulino. Está eternamente em nossos corações", escreveu Julio Casares.