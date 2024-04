STJD diminui punição do Sport por ataque a ônibus do Fortaleza

Em julgamento realizado em São Paulo, o Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) reduziu a pena do Sport de oito para quatro partidas de punição em função do ataque de uma torcida organizada ao ônibus do Fortaleza no último dia 22 de fevereiro, após jogo válido pela Copa do Nordeste.

Ao invés do estádio totalmente fechado, como determinava o primeiro julgamento, realizado no dia 12 de março, o STJD determinou que somente os setores Sul Superior e Sul Inferior da Arena Pernambuco, onde normalmente ficam as torcidas organizadas, estarão fechados durante as partidas.

"Acredito que foi positivo. O que aconteceu foi provocado por uma parte de uma torcida organizada e isso acarretou numa punição pela primeira vez nessa esfera. Os auditores do STJD entenderam que o Sport nunca se furtou da sua responsabilidade nesse caso, mesmo com o fato tendo ocorrido a oito quilômetros do estádio", disse Rodrigo Guedes, vice-presidente jurídico do Sport.

"Em que pese a não desqualificação do artigo 213 do CBJD, o que isentaria o clube de qualquer responsabilidade, vemos a diminuição da pena com bons olhos. Demonstramos, através de documentos, tudo o que o clube fez e continuará fazendo para cumprir o seu papel como mandante, a fim de garantir a segurança na parte que lhe cabe", disse o presidente Yuri Romão.