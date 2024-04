Schmidt celebra bom começo no Santos, agradece Carille e mira volta à Série A: "Temos obrigação"

Após passar anos no Japão, João Schmidt se adaptou rapidamente ao futebol brasileiro e foi eleito pela Federação Paulista de Futebol um dos melhores volantes do Paulistão de 2024. O jogador do Santos falou sobre esse bom começo com a camisa alvinegra e agradeceu ao técnico Fábio Carille.

"Fico muito feliz, fiz bons jogos. O meu rendimento depende muito do time. Então, eu consegui bons resultados graças ao Santos. O Carille é o principal, é o líder e que passa confiança. Ele tinha me visto no Japão e me passou toda confiança quando cheguei. Méritos dele para o meu rendimento também. Ele tem um papel muito importante", disse.

No Estadual, o Peixe acabou ficando com o vice-campeonato. O time perdeu para o Palmeiras, por 2 a 0, no Allianz Parque. Schmidt admitiu a sua frustração, mas afirmou que é preciso extrair as coisas positivas do torneio.

"É um sentimento de felicidade, com um pouco de frustação pela final, mas ficamos felizes pela campanha. Confesso que a primeira sensação é de derrota. Por mais que a gente tenha feito uma boa campanha, quando chegamos na final, com vantagem e perdemos...é um sentimento de derrota. Mas, com o tempo, vamos vendo o lado bom. Conseguimos fazer um bom campeonato", contou.

O Santos volta as suas atenções agora para a Série B do Campeonato Brasileiro. O time estreia entre os dias 19 e 21 de abril, contra o Paysandu, em casa. A CBF ainda não desmembrou a rodada.

"A Série B é um campeonato diferente, temos a obrigação. No Paulista, pelo momento, não tínhamos tanto a obrigação de chegar na final ou conquistar o campeonato. Na Série B temos a obrigação de estar, pelo menos entre os quatro primeiros; Temos que encarar com bastante seriedade", finalizou João.