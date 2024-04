São Paulo x Cobresal: saiba tudo sobre o duelo pela Libertadores

O São Paulo recebe o Cobresal nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, pela segunda rodada do Grupo B da Copa Libertadores. Após perder na estreia para o Talleres, o Tricolor precisa reagir na competição e conta com o apoio de sua torcida para somar seus primeiros pontos.

A expectativa é de que Jonathan Calleri volte ao time do São Paulo nesta quarta-feira. O atacante vinha se recuperando do rompimento de um cisto de Baker na perna direita, razão pela qual foi desfalque nas quartas de final do Campeonato Paulista, contra o Novorizontino, e também na última semana, contra o Talleres, pela Libertadores.

Quem também deve ser relacionado é Rodrigo Nestor. O meio-campista autor do gol do título inédito da Copa do Brasil está recuperado da cirurgia no joelho esquerdo realizada em novembro e reforçará a lista do São Paulo para o confronto com o Cobresal.

Em contrapartida, o técnico Thiago Carpini não terá Rafinha, Lucas Moura e Wellington Rato à disposição. O trio deixou o campo ainda no primeiro tempo da derrota para o Talleres, lesionado, e o período de recuperação das respectivas lesões é de algumas semanas.

O Cobresal, por sua vez, é o lanterna do Campeonato Chileno, com apenas dois pontos. Em sete jogos o time somou dois empates e cinco derrotas. Na Libertadores, estreou com empate em 1 a 1 com o Barcelona de Guayaquil. Ou seja, o time ainda não triunfou em 2024.

Justamente pelo péssimo momento vivido pelo Cobresal, o São Paulo trata a vitória nesta quarta-feira como obrigação. A equipe vem lidando com uma forte pressão desde a eliminação no Campeonato Paulista e precisa dar uma resposta à torcida, que mais uma vez comparecerá em peso no Morumbis - mais de 40 mil ingressos foram vendidos antecipadamente.

Esse será o reencontro do São Paulo com a sua torcida após quase um mês. A última partida que o time disputou em casa foi no dia 17 de março, contra o Novorizontino, pelas quartas de final do Campeonato Paulista.

FICHA TÉCNICA



SÃO PAULO X COBRESAL

Local: Morumbis, em São Paulo (SP)



Data: 10 de abril de 2024, quarta-feira



Horário: 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Carlos Ortega (COL)



Assistentes: Jhon Gallego (COL) e Richard Ortiz (COL)



VAR: Yadir Acuña (COL)

SÃO PAULO: Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Diego Costa e Welington; Pablo Maia e Alisson; Luciano, James Rodríguez e Ferreirinha; Calleri.



Técnico: Thiago Carpini.

COBRESAL: Requena; Pacheco, Bechtholdt, Alarcón e Sandoval Muñoz; Mesías Sepúlveda, Navarro; García e Munder; Lezcano e Diego Coelho.



Técnico: Gustavo Huerta.