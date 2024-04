São Paulo volta a jogar contra time chileno pela Libertadores após 16 anos

São Paulo e Libertadores têm uma relação especial, com três títulos conquistados (1992, 1993 e 2005) e adversários derrotados pelo caminho. Ainda assim, o Tricolor não enfrenta um time chileno há 16 anos.

Esse jejum vai acabar no duelo contra o Cobresal, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. A última vez até então foi contra o Audax Italiano, em 2008.

Ainda na etapa anterior ao mata-mata, o Tricolor perdeu da equipe por 1 a 0, fora de casa. No confronto pelo Morumbis, o São Paulo conquistou o triunfo pelo placar de 2 a 1.

? ??????-????? ?? ???????? ???????????? Garanta o seu ingresso para a estreia do Tricolor no MorumBIS > https://t.co/CV5rzDgf8V #VemProMorumBIS#VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/7WXThE6UCD ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 8, 2024

O time comandado por Muricy começou o jogo da seguinte maneira: Rogério Ceni; Éder, André Dias, Miranda e Richarlyson; Hernanes, Joilson, Éder Luis e Jorge Wagner; Borges e Adriano. Dagoberto, Júnior e Hugo entraram no decorrer do duelo, que teve Ramos como algoz tricolor.

A bola vai rolar para o confronto às 21h30 (de Brasília) dessa quarta-feira, no Morumbis. Na lanterna do Grupo B, o São Paulo está atrás do Cobresal (1), Barcelona-EQU (1) e Talleres (3).