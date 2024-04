São Paulo vende mais de 45 mil ingressos antecipadamente para duelo com o Cobresal

O São Paulo anunciou na noite desta terça-feira a venda antecipada de mais de 45 mil ingressos para o confronto com o Cobresal, do Chile, nesta quarta, às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, pela segunda rodada do Grupo B da Copa Libertadores.

Os ingressos que ainda restam podem ser adquiridos pelo site spfcticket.net.

Esse será o primeiro jogo do Tricolor em seu estádio em quase um mês. O último compromisso do time comandado por Thiago Carpini no Morumbis aconteceu em 17 de março, quando foi eliminado nas quartas de final do Campeonato Paulista pelo Novorizontino, nos pênaltis, diante de mais de 55 mil torcedores.

A expectativa é de que haja entre 47 mil e 50 mil são-paulinos nas arquibancadas do Morumbis para o primeiro jogo do São Paulo como mandante nesta Libertadores. O horário da partida e o valor dos ingressos são dois obstáculos para os torcedores que desejam comparecer ao estádio.

A entrada mais barata para a estreia do São Paulo na Libertadores como mandante custa R$ 75 e dá acesso à Arquibancada Norte, também conhecida como "setor popular", mas todos os ingressos para essa área do estádio já estão esgotados. Havia também bilhetes que dão acesso às Arquibancadas Sul, por R$ 100, e às Aquibancadas Leste e Oeste, por R$ 150, mas também já foram todos comercializados.

Ainda restam ingressos para setores mais caros:

Cadeira Superior Sul (meia) - R$ 100



Cadeira Superior Sul (inteira) - R$ 200



Cadeira Superior Norte (inteira) - R$ 100



Cadeira Especial Leste (meia) - R$ 175



Cadeira Especial Leste (inteira) - R$ 350



Cadeira Especial Oeste (meia) - R$ 175



Cadeira Especial Oeste (inteira) - R$ 350



Cadeira Térrea Leste (meia) - R$ 100



Cadeira Térrea Leste (inteira) - R$ 200



Cadeira Térrea Oeste (meia) - R$ 100



Cadeira Térrea Oeste (inteira) - R$ 200



Camarote Corporativo SPFC - R$ 500



Camarote dos Ídolos - R$ 500